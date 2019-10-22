شهدت الكرة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الرياضية الساخنه، والتى يبرزها الفجر الرياضي ، وتعد أبرز أحداث الرياضة ...
شهدت الكرة المصرية اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر عدة أحداث هامة، يعد أبرزها هو إجتماع وزير الرياضة بمجلس إدارة النادي الأهلي لحل أزمة مباراة ...
يقدم "الفجر الرياضي" نشرة بأهم الأحداث الرياضية خلال اليوم
الأثنين الموافق 21 أكتوبر 2019، وما شهده اليوم من أبرز الأحداث الرياضية ...
يقدم الفجر الرياضي نشرة بأهم أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019، والتى شهدت أحداث عديدة، يعد أبرزها، إعلان طاقم حكام مباراة ...
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