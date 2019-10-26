مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

الأربعاء 23-10-2019 05:40 م

الفجر الرياضي

يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، غمارا هاما في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة ...