يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية اليوم، اجتماعا مع الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمه لبطولة كاس الأمم الافريقية تحت ٢٣ سنة، وعدد ...
تلقى محمد محمود لاعب النادي الأهلي، دعم من جماهير القلعة الحمراء بشكل خاص وجكاهير الكرة في مصر بشكل عام وذلك بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط ...
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات
الدوري المصري الممتاز حتى انتهاء بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي ستقام ...
أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة مبدئية تضم 27 لاعباً، استعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو ...
يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب،
غمارا هاما في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى
22 نوفمبر والمؤهلة ...
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