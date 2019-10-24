قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوببا على هامش القمة الأفريقية الروسية قد يساعد فى تهدئة الأجواء بين ...
شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد على هامش قمة "روسيا-إفريقيا"، العديد من الرسائل، من بينها تمسك مصر بحقوقها في ...
أبي أحمد: تصريحي بشأن الحرب مع مصر تم اجتزائه قال رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد"، إن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي، بشأن ملف السد، ...
قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، خلال جلسة استجوابه في
البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة، إن بلاده إذا اضطرت خوض حرب بشأن سد ...
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