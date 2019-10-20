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مريم نعوم :الفضل الأكبر يعود إلى أماني التونسي في فيلم "بين بحرين"

الأحد 20-10-2019 02:59 م
هبة أحمد

محمود فارس وفاطمة نعوم يصلا العرض الخاص لفيلم "بين بحرين"

الثلاثاء 15-10-2019 08:49 م
هبة أحمد

عمرو عبدالجليل يصل العرض الخاص لـ"بين بحرين"

الثلاثاء 15-10-2019 07:59 م
هبة أحمد - تصوير: عبدالحافظ حمدي

ثراء جبيل وعمرو عبدالعزيز يصلا العرض الخاص لـ"بين بحرين"

الثلاثاء 15-10-2019 07:54 م
هبة أحمد

بدء توافد أبطال فيلم "بين بحري" على العرض الخاص للعمل

الثلاثاء 15-10-2019 07:39 م
هبة أحمد

أماني التونسي لـ"الفجر الفني": "بين بحرين" وهون من حالة حزني على والدي.. وسعيدة باختيار مريم نعوم لي

الثلاثاء 15-10-2019 01:30 م
كريم هاشم
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