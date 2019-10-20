عمرو عبدالجليل يصل العرض الخاص لـ"بين بحرين"

الثلاثاء 15-10-2019 07:59 م

هبة أحمد - تصوير: عبدالحافظ حمدي

حرص الفنان عمرو عبدالعزيز، على التواجد لتهنئه أبطال فيلم "بين بحرين"، لكنه رفض التسجيل مع الصحفيين، كما وصل منذ قليل السيناريست أماني تونسي، ...