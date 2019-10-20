كشفت السيناريست مريم نعوم، أن فكرة فيلمها الأخير "بين بحرين"، جاءت لها عندما تواصل معها منتج الفيلم وهيئة الأمم المتحدة وقاموا بالإعلان عن رغبتهم في ...
وصلا النجم محمود فارس والفنانة جيهان قمري والكاتبة فاطمة نعوم، العرض الخاص لفيلم "بين بحرين"، الذي يتم عرضه الآن في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 ...
حرص الفنان عمرو عبدالعزيز، على التواجد لتهنئه أبطال فيلم "بين بحرين"، لكنه رفض التسجيل مع الصحفيين، كما وصل منذ قليل السيناريست أماني تونسي، ...
بدء توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم "بين بحرين"، والذي تستضيفه أحد المولات بمنطقة 6 أكتوبر، ووصلت الفنانة ثراء جبيل، إلى العرض. حيث وصل منذ ...
توافد الفنانين على العرض الخاص لفيلم "بين بحرين"، المقام الآن فى أحد المولات الكبرى بأكتوبر، حيث وصل منذ قليل السيناريست أماني تونسي، والفنانة عهد ...
لم يكن فيلم "بين بحرين" هو التجربة الأولى للسينارست أماني التونسي، فكان لها تجربة حققت نجاحًا كبيراً في السينما المصرية وهو فيلم "قصة حب" بطولة ...
نعم
55.5315%
لا
27.5492%
لا أهتم
16.9193%