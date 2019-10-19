أديل وكاميرون دياز منهم.. مشاهير يصلون لحضور زفاف جنيفر لورانس

السبت 19-10-2019 02:11 م

فتحي خلاف

يستعد عدد من المشاهير مثل، نيكول ريتشي، كاميرون دياز، جويل مادن وأديل، دون أن ننسى كريس جينر، للتجمع على جزيرة روز، رود ايلاند للاحتفال بحفل زفاف ...