أديل وكاميرون دياز منهم.. مشاهير يصلون لحضور زفاف جنيفر لورانس
يستعد عدد من المشاهير مثل، نيكول ريتشي، كاميرون دياز، جويل مادن وأديل، دون أن ننسى كريس جينر، للتجمع على جزيرة روز، رود ايلاند للاحتفال بحفل زفاف ...
بين "آه يابلد" و"السيد البدوي".. مولد "شيخ العرب" في عدسة السينما المصرية
برغم الجدل المستمر منذ زمن بعيد حول حرمة زيارة الأضرحة واخذ البركة من أولياء الله، فإن جمهور المولد لا يلتفت للانتقادات التي يوجهها البعض لعاداتهم ...
محمد رمضان يعلن عن انتهائه من أحدث كليباته الغنائية "السلطان"
أعرب الفنان محمد رمضان، عن انتهائه من تصوير أحداث كليباته الغنائية "السلطان"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث ...
أعمال 28 فنانًا تعيد الحياة لـ"شارع المعز"
قامت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية بجولة في عدد من المزارات الأثرية في شارع المعز لدين الله الفاطمي، منها بيت السحيمي ومجموعة قلاوون وقاعة محب الدين ...
"سلمان للإغاثة" يواصل توزيع الخبز على اليتامى في 3 دول عربية
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء، توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًّا على أسر اليتامى والمحتاجين ...
نيكول كيدمان مرشحة للظهور في بطولة فيلم عن الـ Viking
ترددت أنباء قوية عن اختيار النجمة الكبيرة نيكول كيدمان لتجسيد الدور الرئيسي في فيلم سينمائي جديد عن محاربي الفايكينج، سيكون بعنوان The Northman. ...
توابع تأجيل القمة.. من المخطئ الأهلي أم إتحاد الكرة ؟
يعيش الوسط الرياضي المصري خلال الفترة القليلة الماضية حالة من الغليان في الشارع الكروي وذلك بسبب تأجيل مباراة القمة التي كان مقرراً لها السبت ...
عثمان ديمبلي أكثر المستفيدين من تأجيل الكلاسيكو
حصل الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على فرصة جديدة للمشاركة في مباراة فريقه ضد نادي ريال مدريد والتي ...
وزير الخدمة المدنية يشهد افتتاح مؤتمر التنمية الإدارية التاسع عشر بالمغرب
شارك سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي التاسع عشر ...
أحمد السقا يخطئ في علم لبنان .. وهجوم متابعيه سيد الموقف
أخطأ النجم أحمد السقا في علم لبنان، عندما كتب تغريدة يساند من خلالها لبنان وشعبها في أزمة الحرائق التي اجتاحت أراضيهم في الساعات الماضية، حيث وضع ...
في عيد ميلاد نجم الكوميديا.. تعرف على أسرار سليمان عيد الشخصية
يحتفل اليوم الفنان سليمان عيد بعيد ميلاده 51. ولد فى 17 أكتوبر عام 1968،ولد فى منطقة الكيت كات بأمبابة، اسمه سليمان محمد عيد، حصل على بكالوريوس ...
منظمة الفاو: 30% من الشعب المصري يعاني من البدانة (فيديو)
قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بمصر، إن نقص التغذية يعني أن الفرد لا يتناول كافة المواد التي يحتاجها جسمه ...
"قنديل": أردوغان ينتقم من الاتحاد الأوروبي بعد فشل الانضمام إليه
قال الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن تركيا كانت أول دولة في العالم الإسلامي تعترف بإسرائيل ولا زالت تواصل اعترافها بها، وهناك علاقات ...
الحذاء الذهبي السادس ينصب ميسي ملكاً على عرش الهدافين
إستلم الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني الأربعاء جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات ...
مرتضى منصور يجهز مفاجأة مدوية لجماهير الزمالك
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهئنة لفريق اليد والذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في ...
تصرف غريب من رئيس القلعة البيضاء تجاه برنامج الزمالك اليوم
قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإقتحام الاستوديو الخاص ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث اليوم، علي الهواء مباشرة، للمشاركة ...
النجمة الأمريكية فيليسيتي هوفمان تقضي أول أيامها بالسجن
سلمت النجمة الأمريكية فيليسيتي هوفمان نفسها للعدالة وقضت ليلتها الأولى في سجن كاليفورنيا الفيدرالي، وذلك اثر الأمر التنفيذي من محكمة بوسطن الفيدرالية ...
حسن غنيمة يحصد جائزة أوسكار أفضل مراسل تليفزيوني عام 2019
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فوز الإعلامى الدكتور حسن غنيمة، مراسل قناه أون سبورت بجائزة أوسكار أفضل مراسل تليفزيونى في مصر لعام ٢٠١٩ حيث سيقوم ...
على طريقته الخاصة.. خالد سليم يروج لمسلسله الجديد "بلا دليل"
تصدر النجم "خالد سليم"، البرومو الرسمي لمسلسله الجديد "بلا دليل"، والذي نشر صورته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي ...
أردوغان: الاتهامات ضد خلق بنك "غير قانونية"
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الاتهامات الأمريكية الموجهة لمصرف خلق بنك التركي "بغير القانونية والبغيضة". ونقلت وكالة ...
وزير التسامح الإماراتي يفتتح مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية بالعاصمة ...
تقرير: الجوع يؤثر على 820 مليون شخص في جميع أنحاء العالم
تحتفل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) باليوم العالمي للغذاء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الوجبات الغذائية الصحية لعالم الصفر الجوع". وقالت منظمة الأغذية ...
"الرقابة المالية" توجه إنذار لـ 41 شركة مقيدة بالبورصة من وقف نشاطها.. تعرف علي أسباب ذلك
أنذرت الهيئة الرقابة المالية، 41 شركة مقيدة بالبورصة، وطالبتها بضرورة التواصل معها حرصاً علي عدم مواجهة النيابة وذلك في حالة إذا لم يستجب أيا منها ...
أحمد الأحمر يشكر جماهير الزمالك بمطار القاهرة
علق نجم المنتخب الوطني لكرة اليد،أحمد الأحمر لاعب نادي الزمالك، عن تتويج فريقه باللقب الـ12 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على نادي سبورتنج ...
جماهير الزمالك تحمل "الأحمر" علي الأعناق بمطار القاهرة
قام أحمد الأحمر لاعب نادي الزمالك لكرة اليد بالفوز بالإحتفال ببطولة دوري أبطال أفريقيا لليد برفقة جماهير الفارس الأبيض عقب وصول بعثة الفريق من الرأس ...
حسام حسن يكذب فرج عامر.. ويعلن قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز
كشف حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة، عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها فى الثامنة من ...
مرتضي منصور: جروس الفاشل هيهبط بالأهلي السعودي
علق رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور،عن إقتراب المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم، السويسري كريستيان جروس، من تدريب نادي الأهلي السعودي. وقال: ...
أبرز ماجاء في جلسة رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق.. تهديد وتسديد
أكد رئيس نادي الزمالك، أنه قرر غلق حسابات لاعبي الفريق الأول، على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، من بعض ...
تعطل انضمام نجم وادي دجلة إلى الزمالك لفترة مؤقتة
تعطل انضمام نجم وسط نادي وادي دجلة إلى نظيره نادي الزمالك بشكل مؤقت لفترة مؤقتة لعدة أسباب مختلفة بعد أن طان اللاعب على بعد خطوات من الانضمام إلى ...
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة التي كان مقرراً لها السبت المقبل بين الاهلي والزمالك على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي ...