أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد 20/10/2019: ليفربول يسقط في الفخ - تحديد بديل فالفيردي - ماني يختار الأفضل

الإثنين 21-10-2019 12:12 ص

حسام مجدي

شهدت أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد العديد من الأحداث والأخبار الهامة ولكن في نهاية اليوم كانت أهم الأحداث هي تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد و ...