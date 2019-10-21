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حسام مجدي

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أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد 20/10/2019: ليفربول يسقط في الفخ - تحديد بديل فالفيردي - ماني يختار الأفضل

الإثنين 21-10-2019 12:12 ص
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ريال مدريد يتلقى الخسارة الأولى له على يد مايوركا بالدوري الإسباني

السبت 19-10-2019 11:01 م
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عاجل.. هازارد خارج مباراة ريال مدريد ضد مايوركا لهذا السبب !

السبت 19-10-2019 04:32 م
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الجمعة 18-10-2019 03:06 م
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