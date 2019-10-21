شهدت أخبار الرياضة العالمية حتى الآن من بداية اليوم الإثنين 21 أكتوبر بعض الأخبار الهامة والمثيرة وأبرزها تحديد موعد الكلاسيكو وإقتراب رحيل لاعب ...
شن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد هجوما على لاعبيه عقب الخسارة من ريال مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني لكرة القدم. وتلقى ...
شهدت أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد العديد من الأحداث والأخبار الهامة ولكن في نهاية اليوم كانت أهم الأحداث هي تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد و ...
سقط نادي ريال مدريد في الهزيمة الأولى له في الدوري الاسباني هذا الموسم على يد مضيفه ريال مايوركا،بنتيجة هدف مقابل لاشئ. بدأت المباراة بتهديد من ...
خرج البلجيكي ايدين هازارد من تشكيلة فريق ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا والمقرر لها اليوم السبت وجاء تلك الغياب بسبب حضور ولادة زوجته لطفله ...
حذر الفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد نادي فالنسيا من أنهم ليسوا في رحلة سهلة عندما يزورون واندا متروبوليتان يوم السبت. تم استبعاد مهاجم أتليتيكو ...
نعم
55.509%
لا
27.5714%
لا أهتم
16.9196%