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الأزهر: نرحب بالتعاون مع مؤسسات التعليم في القارة الأفريقية

الخميس 14-11-2019 05:12 م
محمود الجلاد

وزير التعليم العالي يفتتح أسبوع شباب الجامعات الأفريقية بجامعة أسوان

الأحد 20-10-2019 10:58 م
فتح الله رضوان

وزير التعليم العالي يشارك في كرنفال فني علي هامش أسبوع الجامعات الافريقية بأسوان

الأحد 20-10-2019 07:33 م
فتح الله رضوان

غدًا.. شاندو يحيي حفلًا غنائيًا باستاد أسوان ضمن أسبوع الجامعات الإفريقية

السبت 19-10-2019 09:35 م
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غدا.. انطلاق منافسات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية

السبت 19-10-2019 08:10 م
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السبت 19-10-2019 04:38 م
آية حمروشي

برعاية الرئيس.. وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأحد

الجمعة 18-10-2019 07:16 م
إسماعيل منطاوي

وزير التعليم العالي يتابع الاستعدادت النهائية لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية

الخميس 17-10-2019 07:37 م
آية حمروشي
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