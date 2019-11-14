انطلقت اليوم، فعاليات إحتفال أسبوع الجامعات الأفريقية، والتي تقام هذا العام لأول مرة في مصر، وينظمها المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة ...
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي مساء اليوم فاعليات إسبوع شباب الجامعات الإفريقية الذي تنظمه جامعة أسوان خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٥ ...
شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، و10 من رؤساء الجامعات المصرية، ووفود 22 دولة أفريقية فى ...
يحيي غدًا الأحد المطرب شاندو، حفلًا غنائيا بصحبة فرقته الموسيقية، ضمن احتفالات أسبوع الجامعات الأفريقية، حيث يقام الحفل باستاد اسوان، وبحضور عدد ...
تنطلق منافسات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول الذي تستضيفه جامعة أسوان في التاسعة صباح غدًا الاحد، ويستمر لمدة 6 أيام، وذلك فى إطار إعلان الرئيس ...
تفقد الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، صباح اليوم، المنشآت الرياضية الجديدة التي سيفتتحها الدكتور خالد عبد ...
يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد غدٍ الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول ...
تستعد محافظة أسوان لاستقبال أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول، الذى سينطلق فعالياته يوم 20 أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 6 أيام، وذلك في إطار إعلان ...
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