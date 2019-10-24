قال نجم النادي الأهلي السابق هشام حنفي، إنه كان يحاول إقناع حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، للانتقال إلى المارد الأحمر أثناء فترة اللعب في ...
توجه محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المستشفى بمفرده للاطمئنان على ركبته عقب مغادرة المران الجماعي المقام حاليا على ملعب ...
استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى علي تأجيل مباريات بطولة الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019_2020 لما بعد إنتهاء بطولة كأس ...
فجر رينيه فايلر
المدير الفني لنادي الأهلي مفاجأة مدوية لمجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب
في أزمة مباراة الجونة التي رفض المجلس خوضها لتمسكه ...
كذب الإعلامي أحمد شوبير مايقال عن استقالة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة من منصبه على خلفية أزمة مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري. وأكد ...
يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي فريق أتالانتا الإيطالي ، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا. ويدخل السيتي، اللقاء وهدفه ...
عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، جلسة مطولة مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل التشاور حول أزمة مباراة ...
انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع وزير الشباب والرياضة والذي أقيم بمنزل بيبو لحل أزمة رفض النادي الأحمر خوض ...
شهدت الكرة المصرية اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر عدة أحداث هامة، يعد أبرزها هو إجتماع وزير الرياضة بمجلس إدارة النادي الأهلي لحل أزمة مباراة ...
انتهى منذ قليل اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لإنهاء أزمة مباراة الفريق أمام ...
حصل "الفجر الرياضي" على تفاصيل جلسة محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في منزل الخطيب وذلك من أجل ...
أصدر النادي الأهلي منذ قليل بياناً رسمياً للكشف عن آخر تفاصيل أزمة مباراة الفريق أمام الجونة والزمالك في القمة والمتعلقة خلال الأيام الاخيرة ...
أبلغ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، اللاعبين باستمرار التدريبات غدا الثلاثاء في ...
قام أشرف صبحي وزير الشباب
والرياضة، بزيارة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، فى منزله للاطمئنان على حالته
الصحية بجانب مناقشة ملف الدورى الممتاز ...
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