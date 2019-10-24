هشام حنفي: حازم إمام قال مش هاجي الأهلي مهما يحصل

الخميس 24-10-2019 05:43 ص

السيد علي

قال نجم النادي الأهلي السابق هشام حنفي، إنه كان يحاول إقناع حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، للانتقال إلى المارد الأحمر أثناء فترة اللعب في ...