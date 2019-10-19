نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة جديدة عبر موقع بتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "الشامي" وهي ترتدي تي شيرت ابيض اللون، وبنطلون ...
ظهر الثنائي عمرو دياب ، ودينا الشربيني، أمس، في مناسبتين مختلفتين ولم يخف الثنائي قصة حبهم حيث حضروا حفل زفاف مريم قورة
وظهر عمرو دياب وهو ممسك بيد ...
كشفت الفنانة نهال عنبر عن تشجيعها للصناعات المصرية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث نشرت مجموعه من الصور ظهرت ...
نشر الفنان محمد ممدوح، صور علي صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق "ممدوح"، على الصورة التي نشرها قائلاً: "اللهم ...
في الوقت الذي يواصل فيه أردوغان انتهاكاته نحو الشعب السوري، من خلال عمليته التي يستهدف بها الأكراد في شمال سوريا، وتكثف فيه تركيا ضرباتها المدفعية ...
لا يزال الفنانون حريصين على التفاعل مع مستجدات الأحداث في لبنان، بعد اندلاع أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان، منذ منتصف ليلة الأمس. وأعرب العديد من الفنانين ...
استيقظ العالم العربي صباح اليوم الثلاثاء، على خبر اشتعال أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان، منذ منتصف ليلة الأمس. أسباب مبهمة وساعد ارتفاع درجة الحرارة ...
دائمآ يذهب الطلاب والتلاميذ الي مدارسهم لطلب العلم ولكن في تلك الأيام وهنا بمحافظة البحر الأحمر غيرت المفاهيم، ليصبح الطلاب والتلاميذ يذهبون الي ...
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