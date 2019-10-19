بعد اندلاع الحرائق في لبنان.. إليسا تشكر الله على المطر

الثلاثاء 15-10-2019 06:15 م

شيماء عطية

لا يزال الفنانون حريصين على التفاعل مع مستجدات الأحداث في لبنان، بعد اندلاع أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان، منذ منتصف ليلة الأمس. وأعرب العديد من الفنانين ...