"قتل النساء والأطفال بأسلحة محرمة دولياً".. أبرز مشاهد جرائم أردوغان في سوريا

الأحد 20-10-2019 02:30 م

سارة وحيد

إرهاب أردوغان لا يتوقف، فكل يوم يكشف وجهه عن بشاعة جديدة، فيما يرتكبه من جرائم بحق السوريين، حتى أنه عرف بلقب "مجرم الحرب"، الذي يحمل في رقبته دماء ...