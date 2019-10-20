إرهاب أردوغان لا يتوقف، فكل يوم يكشف وجهه عن بشاعة جديدة، فيما يرتكبه من جرائم بحق السوريين، حتى أنه عرف بلقب "مجرم الحرب"، الذي يحمل في رقبته دماء ...
نشر الإعلامي عمرو أديب، فيديو متداول لعناصر موالية لتركيا تعدم عددًا من الأكراد شمال سوريا، خلال العدوان التركي على شمال سوريا. وعلق "أديب" على ...
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر بيانًا قال خلاله مخاطبًا أردوغان: "يا أحمق كف عن ما تفعله وأوقف الحرب"، مهددًا إياه ...
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبح عبئًا على شعبه والدولة ...
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى السلطة من خلال الديمقراطية ...
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