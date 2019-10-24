كشفت مباراة فريق جينك البلجيكي ضد فريق ليفربول الإنجليزي عن مدى العلاقة المميزة بين محمد صلاح وساديو ماني ثنائي الهجوم في الريدز خلال الفترة الأخيرة ...
تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في التشكيلة المتوقعة لفريقه التي ستواجه نادي جينك البلجيكي غدا ضمن ...
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، ملخص أخبار الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي. "أخبار محمد صلاح الآن" "كلوب يختار ...
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، عن المرشحين الثلاثين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، ولم تشهد القائمة أي مفاجأت تذكر، حيث تواجد ...
يقدم لكم "الفجر الرياضي" أبرز الأخبار التي تناولتها الصحف المحلية والعالمية، عن النجم المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ...
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