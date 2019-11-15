خرجت ولم تعد.. اختفاء طالبة جامعية في ظروف غامضة ببني سويف

الإثنين 04-11-2019 08:40 م

احمد فتحي الدسوقي

أختفت طالبة، بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، جامعة بني سويف، في ظروف غامضة، عقب خروجها من منزل أسرتها بمدينة إهناسيا، صباح أمس الأحد، متجهة إلى الجامعة، ...