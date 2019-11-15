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المزيد حول أخبار محافظة بني سويف اليوم

مصرع فلاح وإصابة سائق في مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما ببني سويف

الجمعة 15-11-2019 11:32 م
احمد فتحي الدسوقي

خطيب الجمعة ببني سويف: احتفلوا بذكرى المولد النبي بالاقتداء بسنته

الجمعة 15-11-2019 02:09 م
احمد فتحي الدسوقي

مصرع طفل سقط من نافذة غرفة نومه ببني سويف

الثلاثاء 12-11-2019 07:00 م
احمد فتحي الدسوقي

بالأسماء.. مصرع وإصابة 16 بالصحراوي الشرقي ببني سويف

الثلاثاء 12-11-2019 08:20 ص
احمد فتحي الدسوقي

بالأسماء.. إصابة سائق و4 فتايات في إنقلاب ميكروباص بـ"زراعي بني سويف"

الإثنين 11-11-2019 08:40 م
احمد فتحي الدسوقي

إزالة 1016 حالة إشغالات في حملتين بإهناسيا والواسطى ببني سويف (صور)

الأحد 10-11-2019 05:55 م
احمد فتحي الدسوقي

تفتيش مفاجئ.. ضبط مخالفات جسيمة بالمخابز البلدية في بني سويف

الأحد 10-11-2019 03:26 م
احمد فتحي الدسوقي

كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1706 حالة مرضية ببني سويف (صور)

الأحد 10-11-2019 01:46 م
احمد فتحي الدسوقي

بـ"المزمار والخيول".. المئات يشاركون في زفة المولد النبوي ببني سويف (فيديو وصور)

السبت 09-11-2019 09:10 م
احمد فتحي الدسوقي

انقلبت بهم دراجة بخارية.. إصابة 4 طلاب في حادث سير ببني سويف

السبت 09-11-2019 12:49 ص
احمد فتحي الدسوقي

محافظ بني سويف يكافئ الطاقم الطبي بمستشفى الحميات عقب زيارة مفاجئة.. ويؤكد: "لن أتهاون في أي تقصير" (صور)

الأربعاء 06-11-2019 08:15 م
احمد فتحي الدسوقي

السيطرة على حريق بمخزن خُردة بقرية "شرهي" ببني سويف (صور)

الأربعاء 06-11-2019 07:36 م
احمد فتحي الدسوقي

محافظ بني سويف يشهد احتفالية المولد النبوي.. ووكيل أوقاف بني سويف يحدد الطريقة المثلى للاحتفال (صور)

الأربعاء 06-11-2019 07:05 م
احمد فتحي الدسوقي

محافظ بني سويف يشيد بفريق طبي نجح في استئصال ورم 25 كيلو من رحم "سيدة" بمستشفى التأمين الصحي (صور)

الأربعاء 06-11-2019 06:46 م
احمد فتحي الدسوقي

محافظ بني سويف يكرم مدير شؤون الإعاقة "أول" دورة تنمية مهارات التعامل

الإثنين 04-11-2019 09:24 م
احمد فتحي الدسوقي

خرجت ولم تعد.. اختفاء طالبة جامعية في ظروف غامضة ببني سويف

الإثنين 04-11-2019 08:40 م
احمد فتحي الدسوقي

محافظ بني سويف يتابع جهود القطاع الصحي.. يؤكد: صحة المواطن السويفي على رأس أولوياتي

الأحد 03-11-2019 09:26 م
احمد فتحي الدسوقي

رئيس جامعة بني سويف يتسلم درع المؤتمر السنوي الأول لقسم الروماتيزم بكلية الطب

الأحد 03-11-2019 09:23 م
احمد فتحي الدسوقي

تجهيز 147 فريق طبي في 144 وحدة رعاية استعدادًا لمبادرة "صحة المرأة" ببني سويف

الأحد 03-11-2019 09:20 م
احمد فتحي الدسوقي

محافظ بني سويف يتفقد منظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية

الأحد 03-11-2019 09:16 م
احمد فتحي الدسوقي

"صحة بني سويف" تكثف حملاتها على الكافتيريات والباعة الجائلين بمحيط المدارس

الأربعاء 30-10-2019 12:23 ص
احمد فتحي الدسوقي

تحرير 19 محضرا في حملة على الأسواق ومحلات الجزارة بني سويف

الأربعاء 30-10-2019 12:14 ص
احمد فتحي الدسوقي

رئيس جامعة بني سويف يفاجئ المدينة الجامعية للطالبات بشرق النيل

الثلاثاء 29-10-2019 11:59 م
احمد فتحي الدسوقي

رئيس جامعة بني سويف يتفقد المطبعة الجديدة وكليتي الأسنان والعلوم الصحية

الثلاثاء 29-10-2019 11:55 م
احمد فتحي الدسوقي

مصرع فلاح وسائق في حادثي سير بطريقي دشاشة والصحراوي الشرقي ببني سويف

الأحد 27-10-2019 09:47 م
احمد فتحي الدسوقي

انتشال سيارة مواد بترولية انقلبت بمصرف زراعي في بني سويف (صور)

الأحد 27-10-2019 08:53 م
احمد فتحي الدسوقي

طفلة محررة من الاختطاف تهدي "مصحف" وشهادات تقدير لضباط مباحث بني سويف

الخميس 24-10-2019 09:31 م
احمد فتحي الدسوقي

مصرع "شيخ بلد" وإصابة شخصين آخرين في حادث سير ببني سويف

الأربعاء 23-10-2019 06:39 م
احمد فتحي الدسوقي

رئيس جامعة بني سويف: وفرنا فرص عمل لـ85% من خريجي السياسة والاقتصاد (صور)

الأربعاء 23-10-2019 05:29 م
احمد فتحي الدسوقي

القوى العاملة تعلن عن 96 فرصة عمل بمصنع لتجفيف الخضروات ببني سويف

الأربعاء 23-10-2019 02:25 م
احمد فتحي الدسوقي
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