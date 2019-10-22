تستعد النجمة الشابة مروة ناجي، لإحياء
الليلة العاشرة من ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الثامنة والعشرين
بالمسرح الكبير فى دار ...
عزى الفنان بيومي فؤاد، أحمد مكي، في وفاة والده الذي وافته المنية أمس الجمعة. ونشر بيومي، صورة مكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ...
نعى الفنان أحمد أمين، وفاة والد الفنان أحمد مكي، الذي وافته المنية أمس الجمعة. وكتب أمين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ...
نعى الفنان عمرو عبد الجليل، وفاة والد الفنان أحمد مكي، الذي توفي صباح أمس الجمعة. ونشر السقا صورة لمكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل ...
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