بيومي فؤاد ناعيا وفاة والد "مكي": "البقاء لله يا حبيبي"

السبت 19-10-2019 01:49 ص

عزى الفنان بيومي فؤاد، أحمد مكي، في وفاة والده الذي وافته المنية أمس الجمعة. ونشر بيومي، صورة مكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ...