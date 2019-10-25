المتظاهرون يرفضون ما جاء في كلمة الرئيس اللبناني

الخميس 24-10-2019 01:07 م

وكالات

رفض المتظاهرون اللبنانيون، ما جاء في كلمة الرئيس ميشال عون، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية. وأكد ميشال عون، اليوم الخميس، في كلمة له ...