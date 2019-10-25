"قطع الطرق الرئيسية".. ماذا يحدث في لبنان باليوم التاسع للانتفاضة؟
لليوم التاسع على التوالي، تستمر الاحتجاجات الشعبية في لبنان، من أجل التنديد بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهل ...
مصابين في صفوف المتظاهرين اللبنانيين... وتعزيزات أمنية مكثفة إلى بيروت
تجددت التوترات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مساء اليوم الخميس، وذلك بسبب اختراق مجموعات حزبية من مناصري حزب الله صفوف المتظاهرين، مما أدى إلى حصول ...
إليسا تفتخر بالشباب اللبناني
غردت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع " تويتر " قائلة: "ما بحياتي كنت فخورة قد اليوم بالشباب والصبايا اللبنانيين الواعيين والراقيين ...
رئيس بنك بيروت: عودة المصارف للعمل فور انتهاء احتجاجات لبنان
أفاد رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس بنك بيروت، سليم صفير ، مساء اليوم الخميس، بأنه يأمل في انتهاء الأزمة السياسية في لبنان قريبا، وإن العمليات ...
عاجل... الأمن اللبناني يتدخل لفض تدافع بين مناصري حزب الله ومحتجين في بيروت
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الأمن اللبناني تتدخل لفض تدافع بين مناصري حزب الله ومحتجين في ساحة رياض الصلح ...
عاجل... نائب لبناني: أناشد عون والحريري بتشكيل حكومة جديدة ترضي آمال المحتجبن
أفاد عضو البرلمان اللبناني زياد حواط، مساء اليوم الخميس، بأن حزب الله منزعج من الانتفاضة الشعبية، ولم تكون كلمتا الرئيس عون والحريري على مستوى ...
اعتداءات ببيروت.. ورفض المحتجون لكلمة الرئيس اللبناني
يعم التوتر على ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مساء اليوم الخميس، وذلك بسبب اختراق مجموعات حزبية صفوف المتظاهرين، مما أدى إلى حصول تدافع مع المحتجين. ...
جنبلاط: أفضل طريقة لإنهاء احتجاجات لبنان هو العمل على تعديل حكومي
أوضح وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، مساء اليوم الخميس، أن أفضل طريقة لإنهاء احتجاجات اللبنانيين، التي أثارتها الأزمة ...
جمعية مصارف لبنان تعلن متابعة إغلاق البنوك غداً
أعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الخميس، أن البنوك اللبنانية سوف تظل مغلقة يوم غدا الجمعة، وذلك بسبب بواعث القلق المرتبطة بالسلامة وسط احتجاجات عارمة ...
عاجل... وزير الدفاع اللبناني: لم نعطِ أمراً للجيش بإعادة فتح الطرقات بالقوة
صرح وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب، اليوم الخميس، بأنه لم يعطِ أمراً للجيش بإعادة فتح الطرقات بالقوة، حسب ما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، ...
الرئيس اللبناني يتعهد بالمزيد من الإصلاحات مع تزايد الاحتجاجات
ناشد الرئيس اللبناني اليوم الخميس عشرات الآلاف من المحتجين الذين أغلقوا الطرق الرئيسية وشلوا الأمة لعدة أيام، وحثهم على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي ...
جنبلاط: أفضل حل يكمن في الإسراع بالتعديل الوزاري في لبنان
أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، أن أفضل حل يكمن في الإسراع بالتعديل الوزاري والدعوة لاحقا لانتخابات نيابية وفق قانون عصري ...
المتظاهرون يرفضون ما جاء في كلمة الرئيس اللبناني
رفض المتظاهرون اللبنانيون، ما جاء في كلمة الرئيس ميشال عون، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية. وأكد ميشال عون، اليوم الخميس، في كلمة له ...
عاجل.. كلمة الرئيس اللبناني بشأن الاحتجاجات
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن حرية التعبير مقدسة في البلاد ويجب أيضا الحفاظ على حرية التنقل. وقال الرئيس ...
بريطانيا: يجب الاستماع إلى المحتجين في لبنان
أعلنت السفارة البريطانية في لبنان، اليوم الخميس، أنه ينبغي أن تسمع السلطات إلى "الإحباط المشروع" للمتظاهرين في لبنان، وأن يتم إجراء الإصلاحات على ...
الاحتجاجات اللبنانية.. 27 جريحا بهجوم على المحتجين في النبطية
شن عناصر حزبيون بمؤازرة الشرطة اللبنانية، هجومًا عصر أمس الأربعاء، على المعتصمين في الباحة المجاورة للسرايا الحكومية، أسفر عن إصابة 27 من المحتجين ...
وسط تصاعد مطالب المتظاهرين.. الاحتجاجات اللبنانية تدخل أسبوعها الثاني
احتشد الآلاف من اللبنانين وسط بيروت، وسط تصاعد مطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الطبقة السياسية. ...
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم ال أربعاء 23 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي ...
ميشال عون يتوجه بكلمة إلى الشعب اللبناني... ظهر الخميس
سيلقي الرئيس اللبناني ميشال عون، الساعة 12 ظهراً غد الخميس، كلمة إلى الشعب اللبناني، يتناول فيها آخر التطورات على الساحة اللبنانية، في ظل الحراك ...
القادة اللبنانيون يدرسون تعديل وزاري جديد خلال مواجهة الاحتجاجات
قالت مصادر، مساء اليوم الأربعاء، إن الزعماء اللبنانيين يناقشون إجراء تعديل حكومي محتمل لنزع فتيل الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النخبة السياسية، التي ...
الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي
صرح مسؤول بالخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي ومطالبتهم بإصلاحات اقتصادية، ...
مفتي لبنان يدعو المسؤولين للنظر بإيجابية إلى مطالب الشعب
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن مفتي الجمهورية اللبنانية، اليوم الأربعاء، طالب المسؤولين بالنظر بإيجابية إلى مطالب ...
في اليوم السابع لاحتجاجات لبنان.. دعوات إلى إضراب عام
دعا المتظاهرون في لبنان، اليوم الأربعاء، إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد، في وقت لا تزال الحياة العامة والمرافق معطلة منذ أسبوع. ...
"جنبلاط": استقالة حكومة الحريري قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة
قال وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، مساء اليوم الثلاثاء، إن استقالة حكومة الحريري قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وأضاف "إننا سنستمر في ...
عاجل.. متظاهرون لبنان يدعون للنزول إلى الشوارع لتحقيق كافة المطالب
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن المتظاهرون في لبنان يدعون للنزول إلى الشوارع في كل المناطق حتى تحقيق كافة المطالب، ...
تزايد احتجاجات لبنان جراء فشل إقرار الحكومة إصلاحات جذرية للمتظاهرين
باتت الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات بين الشارع والسياسيين في لبنان ، وذلك بسبب إقرار الحكومة إصلاحات جذرية، لم تقنع المتظاهرين الذين افترشوا الطرق ...
هل يستمع "حزب الله" لمطالب المحتجين؟ (فيديو)
دعا رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، حزب الله الموالي لإيران للانصياع لمطالب الشعب اللبناني. وقال فؤاد السنيورة، إن ...
تظاهرات حاشدة بالمناطق اللبنانية تطالب بإسقاط رموز السلطة الحاكمة
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بوجود تظاهرات حاشدة في بيروت وطرابلس وصيدا وبعلبك ومختلف المناطق اللبنانية تنديدا ...
عاجل.. تظاهرات حاشدة تغوز بيروت ومختلف المناطق اللبنانية
نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بوجود تظاهرات حاشدة في بيروت وطرابلس وصيدا وبعلبك ومختلف المناطق اللبنانية. ...