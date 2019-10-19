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أيمن عبدالمجيد لأبناء الصحفيين: نقابتنا هي قلعة العلم والتنوير

السبت 19-10-2019 08:14 م
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد

عرض مسرحي للأطفال خلال تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين (صور)

السبت 19-10-2019 08:08 م
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد

الزناتي: أبناء الصحفيين في زيارة لملتقى الأديان وورش فنية للرسم

السبت 19-10-2019 04:30 م
ميسون أبو الحسن

تأخر إجراءات صرف مكافآت أبناء الصحفيين المتفوقين

السبت 19-10-2019 11:02 ص
ميسون أبو الحسن

الزناتي: عروض مجانية لمسرح العرائس ورحلات لأبناء الصحفيين

الأربعاء 16-10-2019 07:05 م
ميسون أبو الحسن
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