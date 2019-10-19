عرض مسرحي للأطفال خلال تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين (صور)

السبت 19-10-2019 08:08 م

ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد

شهد مسرح نقابة الصحفيين، مساء اليوم، عرضًا مسرحيًا، احتوى على إبداع لمجموعة أطفال موهوبين، وحمل العمل رسائل ومضامين إيجابية، عبر أداء ممتع للمشاهدين. ...