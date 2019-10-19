رحب أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، بالزملاء الصحفيين، خلال حفل تكريم أبنائهم المتفوقين والأوائل من ...
شهد مسرح نقابة الصحفيين، مساء اليوم، عرضًا مسرحيًا، احتوى على إبداع لمجموعة أطفال موهوبين، وحمل العمل رسائل ومضامين إيجابية، عبر أداء ممتع للمشاهدين. ...
أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيم جولة لـ ٢٥ طفلاً من أبناء الصحفيين، قاموا اليوم بجولة داخل ملتقى الأديان عبر رحلة أوتوبيس الفن ...
قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن الإدارة المالية بالنقابة لم تتمكن من إنهاء إجراءات استخراج شهادات الادخار لأبناء الصحفيين المتفوقين، ...
أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن بدء عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين، وذلك بالتعاون مع الإدارة ...
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