بريطانيا تحقق في حادث الشاحنة بمدينة إسيكس

الخميس 24-10-2019 09:35 ص

ترجمة: دينا الشريف

عثرت الشرطة البريطانية على جثث 38 شخصًا ومراهقًا في حاوية شاحنة في موقع صناعي في غرايز، على بعد حوالي 20 ميلًا (32 كم) شرق وسط لندن في الساعات الأولى ...