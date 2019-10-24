كشفت السلطات البريطانية، اليوم
الخميس، أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة ببريطانيا هي لمواطنين صينيين،
حسبما ذكرت ذكرت وسائل إعلام محلية. ...
كشفت صحيفة "جلوبال تايمز"، في تغريدة لها على موقع التدوينات القصير "تويتر"، أن وزارة الخارجية الصينية أكدت تقارير تفيد بأن الـ 39 شخصًا الذين تم ...
أوضحت وسائل الإعلام البريطانية ان 39 شخصًا عثر عليهم ميتين في شاحنة بميناء إنجليزي كانوا من الصين. وفي وقت سابق، قالت السفارة البلغارية في لندن، إنها ...
عثرت الشرطة البريطانية على جثث 38 شخصًا ومراهقًا في حاوية شاحنة في موقع صناعي في غرايز، على بعد حوالي 20 ميلًا (32 كم) شرق وسط لندن في الساعات الأولى ...
احتجزت الشرطة البريطانية، سائق بعد العثور على 39 جثة في شاحنته، التي كانت مركونة داخل
مجمّع صناعي ببلدة Grays البعيدة في جنوب شرقي إنجلترا
40 ...
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تعازيها في وفاة العشرات من الأشخاص، الذين عثر عليهم داخل عربة مقطورة في إسيكس شرق لندن. وقال المتحدث ...
قالت السفارة البلغارية في لندن، إنها ستعمل مع السلطات البريطانية في قضية مقتل 39 شخصًا عثر علي جثثهم في شاحنة جرار في إسيكس شرق لندن. وأضافت وزارة ...
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن مقتل 39 شخصًا تم العثور على جثثهم في الجزء الخلفي من الشاحنة "مأساة لا يمكن تصورها وتدمي القلوب". وأضاف ...
قالت الشرطة البريطانية، إنها لم تحدد هوية الضحايا الـ 39 الذين عثر عليهم مقتولين في حاوية شاحنة أو اثبات من أين أتوا. أوضحت نائبة قائد الشرطة بيبا ...
عثرت الشرطة البريطانية، اليوم
الأربعاء، على 39 جثة بشاحنة في مدينة إيسكس ، وفقًا
لما ذكرته وكالة سبوتنيك.
وأعلنت الشرطة البريطانية، ...
قال رئيس أورانج آيرلندا الشمالية، أمس الأحد، إنه ينبغي على النقابيين في المقاطعة تجنب تنظيم احتجاجات عنيفة على صفقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس ...
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