جيش مالي يقتل 50 من القاعدة وداعش

السبت 19-10-2019 10:09 م

الفجر السعودي

قال جيش مالي، إنه قتل نحو 50 متشددا في عملية تمكن خلالها من إنقاذ بعض الجنود الذين تم خطفهم خلال هجمات مميتة الشهر الماضي، على قاعدتين عسكريتين في ...