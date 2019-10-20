وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا تغادر سوريا للذهاب إلى غرب العراق
قال وزير الدفاع مارك إسبير إنه بموجب الخطط الحالية، ستذهب جميع القوات الأمريكية التي تغادر سوريا إلى غرب العراق وسيواصل الجيش القيام بعمليات ضد جماعة ...
عاجل| "راجح قاتل".. تعرف على موعد الجلسة المقبلة لمحاكمة قتلة "شهيد الشهامة"
صرح نضال مندور المحامي، بأن محكمة شبين الكوم قررت، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة قتلة محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، إلى الأحد ...
خبيرة مالية تتوقع إرتفاع المؤشرات والأسهم بالأسواق العربية خلال تعاملات الأسبوع الحالي
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه ما زال قطاع البنوك يتصدر المشهد خلال التداولات بالبورصة السعودية ، فهو الداعم علي الإرتفاع و المتسبب الرئيسي ...
إصابة طالبتين في حادث سير بالغردقة
أصيبت طالبتين بمرحلة التعليم الإعدادي بمدينة الغردقة، إثر حادث سير، وذلك أثناء عبورهما الشارع أمام قسم شرطة ثان الغردقة، بمنطقة حفر الباطن. تلقى ...
تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم
يحتل فريق يوفنتوس الإيطالي صدارة الكالتشيو، عقب الفوز على ضيفه بولونيا 2-1 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى الجولة الثامنة من الدورى ...
شاهد.. لحظة سقوط مغنية شهيرة من على المسرح (فيديو)
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر تعرض المغنية الأمريكية ليدي جاجا، لحادث سقوط من على خشبة المسرح وبحسب النشطاء تعرضت جاجا لهذه ...
شوبير يكشف الحل الوحيد لأزمة مواجهة الجونة والأهلي
علق الإعلامي أحمد شوبير، علي موقف مباراة الأهلي والجونة، المقبلة في الدوري المصري. وقال شوبير عبر قناة "On Sport": المواجهة مازالت غامضة ولم ...
رئيس الزمالك: خضت مواجهة المقاولون غصب.. ولو الخطيب "عنتر" ميواجهش الجونة
علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي فوز فريقة اليوم أمام المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالدوري الممتاز، ...
مصيلحي: الاتحاد السكندري تعرض للظلم أمام وادي دجلة
قال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، بأن فريق الكرة تعرض للظلم في مباراة الأمس أمام وادي دجلة والتي انتهت على واقع التعادل 1-1. ...
نانسي عجرم عن انتفاضة لبنان: "قوتنا بوحدتنا"
نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت الصورة لعلم لبنان، ويد تمسك الأخري ...
بأغلبية كاسحة.. عمومية "الرواد" ترفض الميزانية العامة للنادي (صور)
أعلنت اللجنة القضائية للإشراف على تصويت الجمعية العمومية العادية لنادي "الرواد" الرياضي، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، منذ قليل، برئاسة ...
سفارة المملكة تجلي رعاياها عبر مطار "رفيق الحريري"
أجلت السفارة السعودية في بيروت مجموعة من مواطني المملكة نحو مطار رفيق الحريري الدولي، تمهيدا لمغادرتهم البلاد، في ظل الاحتجاجات الراهنة التي يشهدها ...
ضبط (4027951) مخالفاً إثر حملة "وطن بلا مخالف"
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء،ـ وحتى نهاية يوم الخميس، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في ...
جيش مالي يقتل 50 من القاعدة وداعش
قال جيش مالي، إنه قتل نحو 50 متشددا في عملية تمكن خلالها من إنقاذ بعض الجنود الذين تم خطفهم خلال هجمات مميتة الشهر الماضي، على قاعدتين عسكريتين في ...
سميرة سعيد لمودي جمال :"صوتك كله إحساس لكن أنا محددة أصوات معينة لفريقي"
استطاع المتسابق مودي جمال، أن يشعل حماس أعضاء لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، بغنائه أغنية "يامن هواه أعزه وأذلني"، لعبدالرحمن محمد، حيث أداها بأسلوب ...
"قسد" تحبط محاولة فرار داعشيات من مخيم الهول في سوريا
تمكنت عناصر من قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في مخيم الهول، من إحباط محاولة فرار نساء داعشيات، وتمكنت من إلقاء القبض على 14 منهن برفقتهن 21 طفلاً من ...
"هيرميس" تقتنص 17% من إجمالي قيم تداولات بالبورصة الاسبوع الماضي
تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق خلال الأسبوع الماضى، الذي بلغ فيه ...
٢٥ نوفمبر.. نظر قضية استئناف الجدة المتهمة بتعذيب أحفادها بشربين
قررت محكمة جنح مستأنف شربين اليوم السبت، تأجيل جلسة الاستئناف في قضية الطفلة أماني، شقيقة جنة، ضحية التعذيب على يد جدتها للأم، بقرية كريم بساط الدين ...
المتظاهرون اللبنانيون يردون على تهديد حزب الله.. " نصر الله واحد منهم "
ارتفعت هتافات آلاف المتظاهرين في شوارع لبنان اليوم السبت، عقب كلمة ألقاها الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقال فيها إنه لا ...
انفجار أنبوبة بوتاجاز بمساكن الإيواء بمدينة السلام
انفجرت أنبوبة بوتاجاز، في عامل بمساكن الإيواء، بمدينة السلام، مما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الثانية، في أماكن متفرقة من الجسد. وتلقت غرفة ...
18 لاعب في قائمة المنيا لمواجهة سوهاج بالقسم الثاني
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا مرانه الأخير اليوم ، استعدادًا لمواجهة فريق سوهاج غدًا الأحد، على ملعب استاد الجامعة ضمن مباريات الجولة ...
"الغذاء والدواء" تكشف تخفيض أسعار 277 دواءا
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، عن تخفيض الهيئة أسعار 277 دواء بقيمة 400 مليون ريال مع مراجعة أسعار 1500 دواء ...
عمرو دياب ودينا الشربيني قصة حب تعبر عن نفسها في كل مناسبة
ظهر الثنائي عمرو دياب ، ودينا الشربيني، أمس، في مناسبتين مختلفتين ولم يخف الثنائي قصة حبهم حيث حضروا حفل زفاف مريم قورة وظهر عمرو دياب وهو ممسك بيد ...
عاجل.. السيسي يعرب عن تطلعه أن تسهم قمة "إفريقيا – روسيا" فى بدء علاقة استراتيجية
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن القمة الروسية الإفريقية التى ستعقد فى مدينة سوتشى بروسيا تجسد روابط الصداقة التاريخية بين دول القارة الإفريقية ...
نقابة المهن الموسيقية بدمياط تلغي حفل حمو بيكا.. تعرف على التفاصيل
قررت نقابة المهن الموسيقية بدمياط، إلغاء حفلة حمو بيكا المطرب الشعبي، والتى كان مقرر أن تقام في محافظة دمياط يوم ٢٤ من شهر أكتوبر الجارى. ومن جانبه ...
تثبيت أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة تحت إشراف أممي
قامت لجنة إعادة الانتشار الأممية في الحديدة بغرب اليمن، اليوم السبت، بتثبيت أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار في المدينة، بموجب اتفاق "ستوكهولم" ...
تعرف على تفاصيل مهرجان متحف المنيل للموسيقي والفنون العالمية
تستعد جمعية اصدقاء قصر المنيل برئاسة الأمير عباس حلمي، لإطلاق الدورة الثانية لمهرجان متحف المنيل للموسيقي والفنون العالمية، في الفتره من ٢٨ اكتوبر ...
الموت يفجع الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني (فيديو وصورة)
أعلنت الفنانة دومينيك حورانى، اليوم السبت، عن وفاة والدها المؤرخ الدكتور يوسف لطف الحورانى، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة يوم الاثنين المقبل 21 ...
من بولاق الدكرور لـ "المنيا".. القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد ...
"واحشني يا طيب".. بكلمات مؤثرة عمر طلعت زكريا يرثي والده
قام عمر نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، بنشر صورة لوالده عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكتب عليها بعض المقاطع ...