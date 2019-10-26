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"مطالب بإسقاط آبي أحمد".. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

السبت 26-10-2019 02:00 م
سارة وحيد

وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يستعدون لقمة بغداد الثلاثية

السبت 26-10-2019 11:58 ص
ترجمة: دينا الشريف

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

السبت 26-10-2019 10:53 ص
هدى عبدالرازق

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 26-10-2019 .. الجنيه المصري يسجل أعلى مستوياته ممنذ عامين

السبت 26-10-2019 08:20 ص

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

الجمعة 25-10-2019 11:19 م
هدى عبدالرازق

عاجل.. اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق

الجمعة 25-10-2019 04:32 م
الفجر

رئيس وزراء إثيوبيا: نقبل بتدخل هذه الدولة في أزمة سد النهضة

الجمعة 25-10-2019 03:25 م
أمنية فوزي

رئيس وزراء إثيوبيا: نعلم جيدا ما يقلق المصريين

الجمعة 25-10-2019 02:26 م
أمنية فوزي

نصر سالم: كل الأطراف خرجت من القمة "الأفريقية الروسية" راضية

الجمعة 25-10-2019 11:59 ص
هدى عبدالرازق

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

الجمعة 25-10-2019 08:42 ص
نعيم يوسف

رئيس الوزراء الأثيوبي يكشف عن مشروع جديد عرضه على السيسي (فيديو)

الجمعة 25-10-2019 06:49 ص
نعيم يوسف

أبرز أخبار التوك شو ليوم الخميس 24-10-2019

الجمعة 25-10-2019 12:29 ص

سمير راغب: الإعلام الأجنبي السبب في اللبس بشأن تصريحات رئيس وزراء أثيوبيا

الخميس 24-10-2019 08:31 م
هدى عبدالرازق

برلماني: توضيح آبي أحمد لتصريحاته يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات في سد النهضة

الخميس 24-10-2019 07:46 م
عبداللطيف هيبة

موقف رئيس وزراء إثيوبيا من عرض روسيا التدخل لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

الخميس 24-10-2019 07:17 م
أمنية فوزي

رئيس وزراء إثيوبيا عن أزمة سد النهضة: سنقرر ما لا يضر المصريين (فيديو)

الخميس 24-10-2019 07:08 م
أمنية فوزي

رد فعل رئيس وزراء إثيوبيا بعد لقائه بالسيسي (فيديو)

الخميس 24-10-2019 06:59 م
أمنية فوزي

آبي أحمد: روسيا عرضت التوسط بين مصر وإثيوبيا في أزمة سد النهضة

الخميس 24-10-2019 05:07 م
رقية جمال

بعد وفاة 16 في اشتباكات.. ناشط إثيوبي يدعو إلى الهدوء في إثيوبيا

الخميس 24-10-2019 03:17 م
مـحــمد حســــــــــين

أبرزهم "القضايا الإقليمية".. تفاصيل لقاءات "السيسي" بزعماء الدول على هامش قمة "سوتشي"

الخميس 24-10-2019 02:30 م
رشا المنسي

انفراجة في أزمة السد.. كواليس وتفاصيل لقاء الرئيس السيسي وأبي أحمد في روسيا

الخميس 24-10-2019 02:05 م

"تمسك مصر بحقوقها في مياه النيل".. رسائل "السيسي" لرئيس وزراء إثيوبيا خلال قمة "سوتشي"

الخميس 24-10-2019 02:03 م
رشا المنسي

مصر تجني ثمار لقاء السيسي وأبي أحمد.. بيان هام لرئاسة الجمهورية

الخميس 24-10-2019 01:48 م

عاجل.. تصريح قوي للرئيس السيسي بشأن سد النهضة خلال لقائه أبي أحمد

الخميس 24-10-2019 01:45 م

عاجل.. رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على تصريح "الحرب مع مصر" بشأن السد

الخميس 24-10-2019 01:17 م

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الخميس 24-10-2019 01:13 م

"السيسي": رئيس وزراء إثيوبيا أثبت أنه رجل سلام حقيقي

الخميس 24-10-2019 12:47 م
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بوتين يعرب عن استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

الخميس 24-10-2019 12:26 م
ترجمة - أحمد ثابت

إثيوبيا على صفيح ساخن.. مقتل 5 في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإثيوبي

الخميس 24-10-2019 12:11 م
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الخميس 24-10-2019 10:12 ص
ياسمين مبروك
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