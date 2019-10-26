"مطالب بإسقاط آبي أحمد".. ماذا يحدث في إثيوبيا؟
اندلعت يوم الأربعاء الماضي، موجات احتجاجية في مدينة أداما التي تقع على بعد 90 كم جنوب شرق العاصمة، وفي مدن أخرى في منطقة أوروميا، بعد تجمع مئات من ...
وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يستعدون لقمة بغداد الثلاثية
عقد وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق اجتماعًا ثلاثيًا على هامش القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان. ناقش ...
تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي
عقب الإعلامي عمرو أديب، على الانتقاد الذي وجه إلى طريقة جلوس رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءهما بروسيا على هامش ...
سعر الدولار اليوم في مصر السبت 26-10-2019 .. الجنيه المصري يسجل أعلى مستوياته ممنذ عامين
سعر الدولار اليوم في مصر استقر سعر الدولار اليوم في مصر السبت 26-10-2019 خلال التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر ، وشهد سعر الدولار حالة ...
"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"
قال الإعلامي عمرو أديب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا على هامش قمة سوتشي، أعاد الروح إلى ملف سد النهضة بعد تصريحات آبي أحمد ...
عاجل.. اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق
عقد وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق اليوم اجتماعاً ثلاثياً، على هامش أعمال القمة الثامنة عشر لدول حركة ...
رئيس وزراء إثيوبيا: نقبل بتدخل هذه الدولة في أزمة سد النهضة
عقب آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، على تخوف الكثير من أن يقع بين مصر وإثيوبيا صراع، موضحا أن سبب القلق يعود إلى كون مصر وإثيوبيا من أكبر الدول في ...
رئيس وزراء إثيوبيا: نعلم جيدا ما يقلق المصريين
علق آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، على لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سوتشي بروسيا على هامش القمة "الأفريقية - الروسية"، واصفًا اللقاء بـ ...
نصر سالم: كل الأطراف خرجت من القمة "الأفريقية الروسية" راضية
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن القمة الأفريقية الروسية ترسي لعلاقة جديدة بين دول أفريقيا وروسيا الاتحادية لتحقيق التنمية ...
رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم
أكد رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، أنه يعرف جيدا ما يقلق المصريين من بناء سد النهضة، مشددًا على أنه يسعى لتحقيق التنمية لبلاده، دون الإضرار بمصر. ...
رئيس الوزراء الأثيوبي يكشف عن مشروع جديد عرضه على السيسي (فيديو)
قال رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد: "لقد أجريت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حوارًا مفيدا جدًا، وبعد الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين ...
أبرز أخبار التوك شو ليوم الخميس 24-10-2019
رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - نعيم يوسف تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ...
سمير راغب: الإعلام الأجنبي السبب في اللبس بشأن تصريحات رئيس وزراء أثيوبيا
قال الدكتور سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد أسفر عن حالة من ...
برلماني: توضيح آبي أحمد لتصريحاته يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات في سد النهضة
قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوببا على هامش القمة الأفريقية الروسية قد يساعد فى تهدئة الأجواء بين ...
موقف رئيس وزراء إثيوبيا من عرض روسيا التدخل لحل أزمة سد النهضة (فيديو)
أكد آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن مصر وإثيوبيا تعتبران من أكبر الدول في إفريقيا، مشيرًا إلى أن الكثير يبدي تخوفه في أن يقع بينهما صراع، ومنهم ...
رئيس وزراء إثيوبيا عن أزمة سد النهضة: سنقرر ما لا يضر المصريين (فيديو)
قال آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إنه حواره مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في روسيًا اليوم، كان مفيدًا، متابعًا: "وبعد ما اتفقنا بخصوص موضوع سد النهضة ...
رد فعل رئيس وزراء إثيوبيا بعد لقائه بالسيسي (فيديو)
قال آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إنه أجرى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارًا مفيدًا جدًا، مضيفًا أنهم تحدثوا عن العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، ...
آبي أحمد: روسيا عرضت التوسط بين مصر وإثيوبيا في أزمة سد النهضة
قال آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إنه أجرى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حوارًا مفيدًا جدًا، وبعد الحديث عن العلاقات الثنائية وما ينبغي أن نقوم ...
بعد وفاة 16 في اشتباكات.. ناشط إثيوبي يدعو إلى الهدوء في إثيوبيا
دعا الناشط الإثيوبي، جوار محمد، إلى الهدوء اليوم الخميس، بعد يوم من مقتل 16 شخصًا خلال اشتباكات بين مؤيديه والشرطة في العاصمة ومدن أخرى. في ...
أبرزهم "القضايا الإقليمية".. تفاصيل لقاءات "السيسي" بزعماء الدول على هامش قمة "سوتشي"
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلالمشاركته في القمة الروسية الأفريقية، المنعقدة بمدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء43 دولة أفريقية، على لقاء العديد من ...
انفراجة في أزمة السد.. كواليس وتفاصيل لقاء الرئيس السيسي وأبي أحمد في روسيا
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمدينة سوتشي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة ...
"تمسك مصر بحقوقها في مياه النيل".. رسائل "السيسي" لرئيس وزراء إثيوبيا خلال قمة "سوتشي"
شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد على هامش قمة "روسيا-إفريقيا"، العديد من الرسائل، من بينها تمسك مصر بحقوقها في ...
مصر تجني ثمار لقاء السيسي وأبي أحمد.. بيان هام لرئاسة الجمهورية
كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، عن التوافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد، على الاستئناف الفوري ...
عاجل.. تصريح قوي للرئيس السيسي بشأن سد النهضة خلال لقائه أبي أحمد
السيسي: تحقيق التنمية في إثيوبيا لا يجب أن يكون على حساب مصر قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء رئيس وزراء إثيوبيا، إن مصر طالما أبدت ...
عاجل.. رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على تصريح "الحرب مع مصر" بشأن السد
أبي أحمد: تصريحي بشأن الحرب مع مصر تم اجتزائه قال رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد"، إن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي، بشأن ملف السد، ...
عاجل.. رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على لقائه بـ"السيسي" في سوتشي
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش قمة روسيا-إفريقيا التي انطلقت أمس الأربعاء في مدينة سوتشي، بحسب ...
"السيسي": رئيس وزراء إثيوبيا أثبت أنه رجل سلام حقيقي
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهنئته لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بحصوله على جائزة نوبل للسلام. وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش الجلسة ...
بوتين يعرب عن استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة
أعربت الرئاسة الروسية ( الكرملين)عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة . حيث التقي الرئيس المصري ...
إثيوبيا على صفيح ساخن.. مقتل 5 في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإثيوبي
قام مئات من أنصار الناشط الإثيوبي البارز جوار محمد، بإقامة معسكر حول منزله في أديس أبابا، اليوم الخميس، بعد يوم واحد من إطلاق الشرطة النار والغاز ...
أبرزهم "مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون".. رسائل "السيسي" في قمة "روسيا - أفريقيا"
شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية، التي تعقد في مدينة سوتشى، العديد من الرسائل، حيث تضمنت ...