رئيس وزراء إثيوبيا عن أزمة سد النهضة: سنقرر ما لا يضر المصريين (فيديو)

الخميس 24-10-2019 07:08 م

أمنية فوزي

قال آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إنه حواره مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في روسيًا اليوم، كان مفيدًا، متابعًا: "وبعد ما اتفقنا بخصوص موضوع سد النهضة ...