برلماني: شائعات نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة "بلبلة فارغة"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال النائب الطاهر عبد الحميد عضو مجلس النواب، إن مصر تتعرض لهجمة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الشائعات الخبيثة والمغرضة التي يطلقها كارهي الوطن في محاولة للنيل منه.

وأشار "عبد الحميد" في تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء، الى الشائعات الخبيثة حول نية الحكومة نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة الى أماكن بديلة تمهيدًا لبيع المنطقة لمستمر أجنبي قائلًا: شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف للتهييج وإحداث بلبلة.

وقال عضو مجلس النواب، إن مصر كلها تخضع للتطوير والتحسين برؤية شاملة للتنمية يقودها الرئيس السيسي، مضيفًا أن أسواق العتبة والموسكي والفجالة ستخضع للتطوير وإعادة التنظيم من خلال تقسيمها لأسواق متخصصة لكل سلعة وتنفيذ باكيات منظمة للبائعين، حفاظًا على أحقية أصحاب المحال التجارية بتلك الأسواق، ومراعاة البعد الجمالي والتراثي للمنطقة طبقًا لتصريحات مجلس الوزراء.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أعداء الوطن، لم يتراجعوا بعد عن حملاتهم الهدامة الكاذبة ولكن ملايين المصريين يشعرون تمامًا بكل الانجازات الحاصلة في البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والخدمية، متابعا "مصر تنطلق بفعل هذه الإنجازات للمستقبل".

وكان قد انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيدًا لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيدًا لبيعها، مُوضحة استمرار أسواق العتبة والموسكي والفجالة بأماكنها الحالية دون وجود أي نية لبيعها، مُشيرةً إلى أن هناك خطة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع البعد التراثي والجمالي بها.

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