احتفالات خاصة من اهالي بلطيم وكفر الشيخ بالبطل العالمي بيج رامي

وسط حشود غفيرة استقبلت قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، البطل العالمى بيج رامي، الفائز بلقب مستر أولمبيا في كمال الأجسام للمحترفين 2020، وهى المرة الأولى التي يزور فيها النجم المصري بلدته بعد التتويج باللقب الأهم والأغلى في رياضة كمال الأجسام.

الاحتفالية التى اقيمت في بلدة بيج رامى نظمها اهالي قريته وعدد من القرى المحاورة في خيمة امام منزل العائلة.

وحرص الاهالي على الالتفاف حول رامي السبيعى وتحيته بحفاوة علي الفوز باللقب الغالي، والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

واصرت الاهالي علي جلوس رامي معهم في الخيمة من الساعة الثانية ظهرا وحتى ساعة متاخرة من مساء اليوم، كما طالبه البعض بعمل زيارة سريعة للبحيرة خاصة ان الصيادين من اهالي القرية والقري المجاورة كانوا ينتظرونه علي المراكب وتم استقباله بحفاوة شديدة واصروا علي صعوده لمراكب الصيد والتقاط الصور معه، وهو ما رخب به بيج رامي بصدر رحب مع مطالبة افراد اسرته للاهالي بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية.

وتوج بيج رامي ببطولة مستر اوليمبيا في نسختها الاخيرة التي تنظمها الولايات المتحدة الامريكية ليصبح أول لاعب مصري وعربي يتوج باللقب.