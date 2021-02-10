قبل مواجهة الأهلي.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

يترقب جماهير وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية التي من المقرر أن تقام غدًا الخميس، بين بايرن ميونخ الألماني، وتيجريس.





كما يشهد غدًا أيضا، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي الأهلي وبالميراس البرازيلي، عند الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.





أما المباراة النهائية بين بايرن ميونخ وتيجريس، تنطلق عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.





ويستعرض " الفجر الرياضي" ترتيب هدافي كأس العالم للأندية:





1- أندريه بيير جيناك "تيجريس" برصيد 3 أهداف





2- روبرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونخ" برصيد هدفين





3- حسين الشحات "الأهلي" برصيد هدف واحد





4- ادميلسون جونيور "الدحيل" برصيد هدف واحد





5- محمد مونتاري "الدحيل" برصيد هدف واحد





6- المعز علي "الدحيل" برصيد هدف واحد





7- يون بيت غارام "أولسان هيونداي" برصيد هدف واحد



