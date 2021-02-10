الأحد.. يوم حافل بالأنشطة في دار الكتب المصرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، عدد من الفعاليات من خلال مكتباتها الفرعية وذلك يوم الأحد الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢١ حيث تنعقد ندوة التواصل البناء للمحاضر الأستاذ الدكتور دياب فتحى في مكتبة ٦ أكتوبر العامة. وتعقد مكتبة البارودى ندوة عن أسباب الاكتئاب يحاضر فيها الصحفي عبد الرحمن مؤمن بينما تعقد مكتبة سيدة مبروك محاضرة عن أسرار اللغة الإنجليزية.

ويقيم مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب والوثائق القومية ورشة تدريب للأمهات بعنوان " لغات الحب الخمسة" يقدم الورشة الدكتور أحمد سراج وتقام في الثانية من ظهر الأحد ١٤ فبراير ٢٠٢١.

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