الفيلم البيروفي "أغنية نحو السماء" يعرض في سينما زاوية ابتداءً من الأربعاء 10 فبراير

Advertisements



يُعرض الفيلم الروائي البيروفي "أغنية نحو السماء" للمخرجة ميلينا ليون، الحاصل على 15 جائزة دولية، في سينما زاوية بوسط البلد ابتداءً من الأربعاء 10 فبراير، وتقام ستة عروض للفيلم.



مواعيد عرض الفيلم:



الأربعاء 10 فبراير الساعة 6 ونصف

الجمعة 12 فبراير الساعة 3 ونصف

السبت 13 فبراير الساعة 6 ونصف

الأحد 14 فبراير الساعة 9 ونصف

الاثنين 15 فبراير الساعة 3 ونصف

الثلاثاء 16 فبراير الساعة 6 ونصف

وتستند الأحداث إلى قصة حقيقية وقعت خلال ذروة الأزمة السياسية في دولة بيرو في الثمانينيات. يدور الفيلم حول إمرأة شابة تدعى جورجينا، قادمة من جبال الأنديز، تتعرض طفلتها حديثة الولادة للخطف في عيادة صحية مشبوهة. فيقودها بحثها اليائس عن الطفلة إلى مقر صحيفة معروفة، حيث تقابل الصحفي المنزوي بيدرو كامبوس، الذي يحمل على عاتقه مهمة التحقيق في الحادث.



شارك الفيلم في العديد من المهرجانات حيث حصل على 15 جائزة دولية، ومنها جائزة مسابقة سيني فيجن في مهرجان ميونخ السينمائي الدولي، جائزة فيبريسكي وتنويه خاص لأفضل فيلم إبداعي من مهرجان السينما الجديدة في مونتريال، جائزة انسبايرد لأفضل فيلم من مهرجان اسطنبول الدولي للفيلم المستقل، وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بوسطن السينمائي للأفلام اللاتينية. وكان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول في قسم نصف شهر المخرجين بـمهرجان كان السينمائي الدولي.

Song Without a Name من إخراج ميلينا ليون، ويشاركها التأليف مايكل ج.وايت، بطولة باميلا ميندوزا، تومي باراجا، لوسيو روخاس، وإنتاج La Vida Misma Films، وإنتاج مشترك MGC، La Mula Produccions وBord Care Films، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.



ميلينا ليون هي مخرجة بيروفية، تعيش حياتها بين مدينتي ليما ونيويورك. درست السينما وصناعة الفيديو في جامعة ليما، وتخرجت من قسم الإخراج السينمائي بجامعة كولومبيا. حصل فيلمها القصير El Paraíso de Lili على عرضه الأول في مهرجان نيويورك السينمائي واختير أيضًا للمشاركة في أكثر من 20 مهرجان دولي، حصد خلالها 11 جائزة من بينهما أفضل فيلم قصير لاتيني في مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.



فازت تجربتها الروائية الطويلة الأولى Song Without a Name بمسابقة الأفلام الطويلة الوطنية التي تقيمها وزارة الثقافة البيروفية، كما حصل الفيلم على منحة الإنتاج التي تقدمها مؤسسة جيروم، ومنحة برنامج دعم الإنتاج المشترك من Ibermedia.