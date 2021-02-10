أحمد موسى عن شائعات تأجيل الدراسة: "ركزوا في المذاكرة.. متحرموش بلدكم منكم"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تلقى اتصالا من مشاهد ينتقد فيه مطالب البعض بشأن تأجيل الدراسة.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «المشاهد أكد لي رغبته في تعليم الطلاب»، متسائلا «عايزين نتعلم ولا لأ».

وأكمل «إزاي فيه ناس عايزة تنجح وهي قاعدة في البيت من غير استفادة»، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت ملايين من أجل تطوير التعليم.
 
وأكد أن مصر دولة مؤسسات تتخذ القرارات بعد مشاورات وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

ووجه موسى رسالة إلى الطلاب قائلا: «متحرموش بلدكم منكم، ركزا في المذاكرة وتحصيل العلم، ذاكرتوا إيه في 50 يوم».

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