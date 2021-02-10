عضو بـ "الشيوخ": التصدي للعشوائيات وإيجاد مجتمعات حضارية أهداف استراتيجية لبناء المدن الجديدة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أكد النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، على وجود العديد من الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وراء التوسع في بناء المدن الجديدة في مصر، في مقدمتها توفير سكن آدمي للمواطن ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وإيقاف مسلسل العشوائيات.

وأشار "عثمان" في تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء، أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة، بالتوسع في بناء المدن الجديدة وتوفير سكن لجميع المصريين، ومجتمعات مخططة وحضارية ومكتملة الخدمات، لافتًا إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أكد فيها أن الدولة تنتهي حاليًا من تطوير المناطق غير الآمنة، وتسكين أهاليها، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط نحو 45% أو 50 % من المعمور، مثل عزبة الهجانة كمثال بارز وهى تركمات عقود ماضية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة ببناء عشرات من المدن الجديدة لم تحدث في تاريخ الوطن من قبل، فإنها تتدخل لفتح شوارع ومحاور جديدة وتطوير أماكن عشوائية وشعبية، لم يلتفت اليها أحد طوال السنوات الماضية،

وتابع قائلًا: التنمية العمرانية في البلاد، واحدة من وجوه التطور التي تشهدها مصر، وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وتقوم.بعمل تجديد شامل للبنية التحتية وتوفير مختلف الخدمات لعشرات الملايين من المصريين.

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