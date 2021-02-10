خاص - الكشف عن سر الخطاب المرسل من الأهلي لـ "فيفا" بشأن عقوبة «الشحات وكهربا»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن سبب الخطاب الذي تم إرساله للاتحاد الدولي منذ ساعات بشأن حرمان ثنائي الفريق حسين الشحات ومحمود كهربا من المشاركة أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية المقام حاليا بقطر.

وكانت بعثة الأهلي قد تلقت إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم «كهربا» من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها غدٍ الخميس، وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الأهلي يعلم أنه لا يحق له التظلم بأي شكل من الأشكال في حالة مخالفة لوائح البطولة، حيث قام المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي والمنسق العام للبعثة، بإرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» صباح اليوم، يوضح فيه موقف اللاعبين حسين الشحات ومحمود كهربا بخصوص عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية عقب نهاية مباراة الأهلي والبايرن التي جرت مساء الاثنين الماضي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وجاء في الخطاب تأكيد الأهلي على احترامه الكامل للوائح الفيفا والمنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى.

وأضاف المصدر، أن خالد مرتجي أرسل الخطاب للاتحاد الدولي تجنبا لعقوبة مالية كبيرة قدرها 500 ألف دولار كان من المفترض توقيعها على المارد الأحمر بسبب مخالفة اللوائح.

واختتم الأهلي استعدادته اليوم الأربعاء لمواجهة بالميراس البرازيلي في المباراة المقرر إقامتها غدا الخميس في الخامسة مساء على ملعب المدينة التعليمية في صراع المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

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