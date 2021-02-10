النيابة الإدارية: إحالة المتهمين حال ثبوت مخالفات بناء إلى المحاكمة مباشرة (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن رئيس الهيئة عصام المنشاوي، أصدر في الكتاب الدوري أنه حال ثبوث مخالفات البناء على أراضي الدولة تنتهى لإحالته مباشرة إلى المحكمة.

ولفت سمير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن هذا القرار ليس جديدا ويؤكد ما ورد سابقا في 2019، موضحا أن القرار يأتي لإيقاف المخالفات والمحاسبة على مخالفات الماضي ومحاولة منعه مرة أخرى.

وتابع أنه تم تكليف كل النيابات برصد مخالفات البناء القديمة والحديثة للتصدي لها.

وأكد أن كل من له دور في مخالفات العقارات وفقا للقانون سيتم محاسبته، لافتا إلى أن إزالات العقارات تكون صعبة إذا تم بنائها وتسكينها.

وبشأن عقار فيصل، أشار إلى أن النيابة انتهت من استلام كافة التقارير الفنية عن حادث عقار فيصل، مضيفا أن النيابة ستباشر مواجهة المتهمين غدا.

وفيما يتعلق بعقار الإسكندرية، قال إن النيابة أخطرت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لتشكيل لجنة لدراسة عقار الإسكندرية المائل.

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