"الديهي": السيسي يطرق أبواب العمل العربي المشترك بقوة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية ممثلة في جهاز المخابرات المصرية في إدارة المفاوضات الليبية بالغردقة بشكل رائع.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه بالأمس انتهى اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة لأول مرة منذ سنوات برعاية المخابرات العامة المصرية وتم الاتفاق والتوافق وإذابة الجليد بينهما، واتفقوا على اجراء الانتخابات في مايو، وهذا نجاح صامت لمصر أيضًا دون ضجيج، معقبًا: "نحن نساعد وندعم ونخشى على الأمن القومي لمصر المرتبط للجيران".

وتابع، أنه في نفس التوقيت يتم مساندة ومساعدة الجانب الجنوبي، وقام رئيس المخابرات المصرية بأكثر من زيارة للسودان لدعمها ومساندتها، مشددًا على أن مصر تقوم بدور مفصلي نتيجة تراكم خبرات تاريخية لديها، فمصر تستدعي من تاريخها ما يساند الأشقاء لعودة اللُحمة العربية، وتداوي جراح العرب والعروبة، وتقوم بعملية طبطبة على العالم العربي لإغلاق ثغرات الأمن القومي العربي الذي انتهكت حرماته خلال السنوات الماضية في ظروف صعبة للغاية، وتحاول أن تعيد للعواصم العربية مجدها من جديد.

وشدد، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم وزير خارجية العراق، وأجر اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي، ورئيس الحكومة الليبية الجديدة، مؤكدًا أن الرئيس يطرق أبواب العمل العربي المشترك والقومية العربية والوحدة العربية بقوة.

أخبار تهمك

بكلمات قوية.. مدرب بالميراس يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 13 ساعة

مؤشر جديد لاقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - الكشف عن سر الخطاب المرسل من الأهلي لـ "فيفا" بشأن عقوبة «الشحات وكهربا»

منذ ربع ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ يوم

موسيماني يجهز مفاجأة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بالميراس البرازيلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يُحدد بدلاء كهربا والشحات ضد بالميراس في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

القبض على إدوارد والسبب!

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الزمالك يحدد شرطه للموافقة على رحيل نجمه

منذ ساعة و نصف

رسميًا.. غياب نجم الأهلي عن مواجهة بالميراس في مونديال الأندية

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لوائل الابراشي ومنع خروجه من المستشفى

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:26 م

عاجل.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لوائل الابراشي ومنع خروجه من المستشفى

رسميًا.. غياب نجم الأهلي عن مواجهة بالميراس في مونديال الأندية

07:59 م

موسيماني يثير القلق في الأهلي

06:59 ص

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

الزمالك يحدد شرطه للموافقة على رحيل نجمه

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل