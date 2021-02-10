"الديهي": السيسي يطرق أبواب العمل العربي المشترك بقوة

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية ممثلة في جهاز المخابرات المصرية في إدارة المفاوضات الليبية بالغردقة بشكل رائع.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه بالأمس انتهى اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة لأول مرة منذ سنوات برعاية المخابرات العامة المصرية وتم الاتفاق والتوافق وإذابة الجليد بينهما، واتفقوا على اجراء الانتخابات في مايو، وهذا نجاح صامت لمصر أيضًا دون ضجيج، معقبًا: "نحن نساعد وندعم ونخشى على الأمن القومي لمصر المرتبط للجيران".



وتابع، أنه في نفس التوقيت يتم مساندة ومساعدة الجانب الجنوبي، وقام رئيس المخابرات المصرية بأكثر من زيارة للسودان لدعمها ومساندتها، مشددًا على أن مصر تقوم بدور مفصلي نتيجة تراكم خبرات تاريخية لديها، فمصر تستدعي من تاريخها ما يساند الأشقاء لعودة اللُحمة العربية، وتداوي جراح العرب والعروبة، وتقوم بعملية طبطبة على العالم العربي لإغلاق ثغرات الأمن القومي العربي الذي انتهكت حرماته خلال السنوات الماضية في ظروف صعبة للغاية، وتحاول أن تعيد للعواصم العربية مجدها من جديد.



وشدد، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم وزير خارجية العراق، وأجر اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي، ورئيس الحكومة الليبية الجديدة، مؤكدًا أن الرئيس يطرق أبواب العمل العربي المشترك والقومية العربية والوحدة العربية بقوة.