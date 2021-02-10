أحمد موسى يهاجم المطالبين بتأجيل الدراسة: "اشغلوا نفسكوا بالمذاكرة" (فيديو)

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استنكر الإعلامي أحمد موسى، مطالب البعض بتعليق الدراسة، متسائلا: «هل الناس بتذاكر؟».



ودعا موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، الطلاب إلى المذاكرة بعد مداخلة متحدث الحكومة التي نفى فيها اعتزام مجلس الوزراء تأجيل الفصل الدراسي الثاني.



وقال للطلاب: «اشغلوا نفسكوا بالمذاكرة»، مضيفا: «الناس هيصت 50 يومًا كتير أوي يا جماعة ما إحنا بننزل أهوه كل يوم الشغل».

