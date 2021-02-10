متحدث الحكومة يفجر مفاجأة حول الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التحالف الدولي للقاحات سيمد مصر بالكمية الأولى من اللقاحات المتعاقد عليها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الدفعة الاولى تتخطي 5 ملايين جرعة، إضافة إلى وصول دفعة بمقدار 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير.

وأشار إلى أن المعلمين وأستاذة الجامعات من ضمن الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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