مونديال الأندية: الأهلي يبحث عن إنجاز جديد.. والبايرن يتطلع للسداسية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات

سيدخل بايرن ميونيخ المواجهة أمام تيجريس بنيّة تحقيق السداسية، فبعد الفوز بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي، يطمح الفريق البافاري إلى مسك الختام باللقب السادس في موسم استثنائي.

 

أما فريق تيجريس الذي تُعتبر مشاركته في هذا النهائي إنجاز غير مسبوق، سيستفيد من يوم راحة مقارنة بفريق بايرن ميونيخ، كما يعوّل على المستوى العالي الذي يتمتّع به جينياك الذي يكوّن ثلاثي رائع مع كارلوس جونزاليز ولويس كوينونس، فإثنين من أصل ثلاثة حصلا على جائزة Alibaba Cloud لأفضل لاعب في المباراة لحد الآن.

 

وستجمع المباراة الثانية لتحديد المركز الثالث بين الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي، حيث سيحاول الجريحين الصعود على منصة التتويج، خصوصاً بالميراس الذي كان يضع كهدف الوصول إلى المباراة النهائية، وسيسعى على الأقل الخروج بالميدالية البرونزية في أول مشاركة في البطولة.

 

ومن جهته سيُحاول الأهلي المصري إلى معادلة إنجازه سنة 2006، لما احتل المركز الثالث في كأس العالم للأندية FIFA في اليابان، بعدما توّج بدوري أبطال أفريقيا 2006 مع المدرب مانويل جوزيه البرتغالي، حيث خسر نصف النهائي أمام إنترناسيونال البرازيلي، وفاز في مباراة تحديد المركز الثالث أمام كلوب أمريكا المكسيكي.

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