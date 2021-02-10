وكيل تموين الإسكندرية يتفقد أعمال مراكز الخدمات المطورة بالمنتزة (صور)



وأوضح بيان صادر عن المديرية، عن قيام وكيل الوزارة بزيارة مركز ابو قير للخدمات التموينية والمطور من قبل الوزارة وتفقد أعمال المركز، وكذلك حرص على لقاء المواطنين المتعاملين من خلال المركز والاستماع إلى آرائهم والعمل على حل أى مشكلات تواجه المواطن.



وأشاد أهالى منطقة ابو قير بالمستوى العالى في تقديم الخدمات التموينية من خلال إمكانيات هذا المركز وإدارته من خلال العاملين به.



كما وجه الشكر لزينب سرحان مديرة المركز وفريق العمل التابع لها على المظهر المشرف للمركز وثناء السادة المواطنين عليه.



واستكمل وكيل الوزارة جولته بمتابعة مركز خدمات طوسون التموينى، والوقوف على نظام العمل به وكيفية التعامل مع المواطنين والاستماع للعديد من المواطنين وتقديم المساعدة لهم من خلال توجيه فريق عمل المركز، مشيدًا بالاحترازات الصحية المتبعة خلال التعامل مع المواطنين.



وقام بالمرور والتفتيش على بعض مخابز منطقة طوسون والتأكد من أوزان رغيف الخبز والمواصفات الفنية للرغيف لاستمرار تلقى المواطن السكندرى لمنتج تموينى متميز تماشيا مع سياسة الدولة.

تفقد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال مراكز الخدمات التموينية المطورة التابعة لإدارة تموين المنتزة، رافقه المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى.