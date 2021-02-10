محافظة الإسكندرية تنفي وجود ميل جديد في عقار بالمنتزة



وقالت المحافظة، أنه قد ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، يفيد بحدوث ميل للعقار الكائن في سيدي بشر قبلي شارع العاشر من رمضان نطاق حي المنتزة أول.



وعلى الفور وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه إلى العقار ورفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة تداعيات الموقف على أرض الواقع.



وأوضحت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، أن بعد المعاينة الفورية للجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، تبين عدم وجود أي ميل بالعقار، إلا أنه يوجد به بعض الشروخات فيما يعرف بحالة "تمدد فاصل" بين العقار والعقار المجاور له.



وأكدت أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحى أشارت أنه لا يوجد خطورة داهمة بالعقار، واوصت بالبدء في أعمال ترميم بعض الشروخ بالعقار.



وأشار إلى أنه بدءا من الغد سيتم إصدار قرار ترميم لتلك الشروخ حفاظا على سلامة الحالة الإنشائية للعقار.

كشفت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، حقيقة ميل عقار جديد، بمنطقة سيدي بشر قبلي التابع لحي منتزة أول.