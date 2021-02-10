عقب عقار كرموز.. ميل عقار في سيدي بشر بالإسكندرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
أعلنت محافظة الإسكندرية عن وقوع ميل للعقار الكائن في سيدي بشر قبلي شارع العاشر من رمضان نطاق حي المنتزة أول.

وعلى الفور وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه إلى العقار ورفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة تداعيات الموقف علي أرض الواقع.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، أن بعد المعاينة الفورية للجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، تبين عدم وجود أي ميل بالعقار، إلا أنه يوجد به بعض الشروخات فيما يعرف بحالة "تمدد فاصل" بين العقار والعقار المجاور له.
 
وأكدت أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحى أشارت أنه لا يوجد خطورة داهمة بالعقار، واوصت بالبدء في أعمال ترميم بعض الشروخ بالعقار، مشيرة إلي أنه بدءا من الغد سيتم إصدار قرار ترميم لتلك الشروخ حفاظا علي سلامة الحالة الإنشائية للعقار.

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