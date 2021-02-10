أستاذ بطب الجلالة: توأمة مع جامعة أمريكية قريبا.. وقدوم 15 متخصصا من اليابان (فيديو)

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قال الدكتور محمد الشناوي، أستاذ بكلية الطب بجامعة الجلالة، إن الكلية تعتمد على «روبوت» كنموذج محاكاة لتدريب الطلاب على التعامل مع المرضى.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» ضمن حلقة خاصة من مدينة الجلالة على قناة صدى البلد «من المقرر إقرار توأمة بين جامعة الجلال وواحدة من كبرى الجامعات الأمريكية قريبا، فضلا عن قدوم 15 أستاذا من اليابان لتدريس



تخصصات الهندسة وطب الأسنان والعلوم الإنسانية»، مشيرا إلى أن عدد طلاب كلية الطب بجامعة الجلالة يصل إلى 150 طالبا.

وأشار إلى أن جامعة الجلالة تحرص على ربط المحتوى العلمي بالتدريب العملي خلال عملية الدراسة.

