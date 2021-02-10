السيطرة على حريق عقار بحي البساتين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بالقطعة رقم 7304 بحي البساتين وكشف مصدر مسئول بحي البساتين في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أنه أثناء مرور اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين تلاحظ وجود أدخنه كثيفة بالعقار رقم 7304 المعراج السفلي.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ الحماية المدنية وبالمعاينة تم وحود حريق بالدور الأول، وتمت السيطرة عليك دون وقوع أي إصابات.

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