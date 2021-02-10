بلاغ عاجل للنائب العام ضد 10 أعضاء مقالين من حزب الوفد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد 10 أعضاء مقالين من حزب الوفد وذلك علي سند من القول أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قد صرح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان عدة قرارات مهمة، منها فصل 10 من قيادات الحزب، وذلك في المقر الرئيسي للحزب وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة فصل كلًا من (( الدكتور ياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، محمد مجدى فرحات الشهير بأرنب )) لثبوت انهم يعملون لصالح اجندة تعمل لإسقاط حزب الوفد ويتلقوا اموالا لتحقيق هذا الهدف الخسيس والاخطر من ذلك تخابرهم مع قنوات أجنبية.

وأضاف صبري أن عضو الحزب المقال ياسر الهضيبي والذي ينتمي إلي جماعة الإخوان والثابت في جميع ما يدلي به في العديد من القنوات الفضائية بالمجاهرة للانتماء إلي الجماعة المحظورة ومواقفه العديدة مناصرة تلك الجماعة والذي تم اكتشاف وجود مؤامرة تستهدف إسقاط الحزب باستخدام كل الوسائل والطرق وأن تلك المؤامرة كانت مخططة ومعدة سلفًا باستخدام جميع الوسائل المشروعة والغير مشروعة واستخدام أموال مجهولة المصدر وحرب الشائعات ومن يتخفى وراء هذا بدفع تلك الأموال من أجل تشويه حزب الوفد ورئيسه وأن تلك المؤامرة كانت تسخيرًا لأجندات لهدم الحزب ومساره واضاف صبري أن ما صرح به أبو شقة منسوبا للمبلغ ضدهم يشكل جرائم تمس الامن القومي وتهدد استقرار الوطن والمواطن وكلها تشكل جرائم الخيانة العظمي والتي يستحيل ان يصمت عنها المبلغ.

وطلب صبري إصدار الأمر بالتحقيق في الوقائع الاجرامية التي يقترفها المبلغ ضدهم وإصدار الامر بضبطهم وإحضارهم وكذلك إصدار الأمر بإدراج اسمائهم على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وفي ثبوت ارتكابهم للجرائم الموضحة بصدر هذا البلاغ احالتهم جميعًا للمحاكمة الجنائية.

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