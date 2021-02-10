6 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في مصنع بالبدرشين (صور)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق اندلع في مخزن تابع لمصنع حلاوة طحينية بمركز البدرشين جنوب المحافظة، مساء الأربعاء، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن تابع لإحدى المصانع بقرية أبو رجوان قبلي، بمدينة البدرشين.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ6 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في مخزن ملحق بالمصنع مكون من طابقين على مساحة 100 متر، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
6 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في مصنع بالبدرشين (صور)
6 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في مصنع بالبدرشين (صور)
6 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في مصنع بالبدرشين (صور)
6 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في مصنع بالبدرشين (صور)
6 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في مصنع بالبدرشين (صور)
6 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في مصنع بالبدرشين (صور)
6 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في مصنع بالبدرشين (صور)
6 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في مصنع بالبدرشين (صور)

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