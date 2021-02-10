القبض على مسجل خطر بواسطة خراطيم المياه بكفر شكر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
ضبطت الأجهزة الأمنية بكفر شكر، اليوم الأربعاء، مسجل خطر بعد مطاردة استمرت 3 ساعات بخراطيم مياه المطافئ، حتى تمكنوا من السيطرة والقبض عليه، جرى تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المتهم يدعى"باسم.ع" من قرية عزبة عثمان التابعة لقرية أسنيت كفر شكر.

وتبين أن المتهم له معلومات جنائية، وفرض سطوته على صاحب صيدلية بأسنيت وأخذ منه مجموعة من الأدوية وامتنع عن دفع ثمنها، ولما أمسك به صاحب الصيدلية وطلب الشرطة تمكنت من القبض عليه، ولكنه غافلهم وقفز في الرياح التوفيقي، أسفل كوبري أسنيت، وتعلق بأعمدة الكوبري مهددا من أراد الإمساك به بضربة بمطواة وحديدة كانت في يده، إلا أن رجال الشرطة هاجموه بخراطيم المطافي حتى اختل توازنه وسقط في المياه وتمكنوا من القبض عليه.

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