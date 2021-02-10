خبير علاقات أسرية: الرجل يمر بأزمة منتصف العمر لهذا السبب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال تامر شلبي، خبيرة علاقات أسرية، إن بعض الرجال قد يفكرون في الزواج بالزوجة الثانية لتغلب على ضغوط الحياة، والبعض الآخر قد يتزوج مرة اخرى للتقليد، وهذا الأمر ينطبق على الرجال الذين تزوجوا من أجل إرضاء الوالدين، أو لتكملة نصف دينه، وهناك آخرون يتزوجون مرة ثانية، لانهم يريدون أن يشعروا بأنهم مرغوب فيهم، معقبة: "الراجل بيكون عايز يحس إنه عايش".

وتابع "شلبي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الرجل يمر بأزمة منتصف العمر، لأنه يجد نفسه فجأة قام بالكثير من الأشياء من أجل أولاده، ولم يفعل شيئًا لإسعاد نفسه.

وأضاف: "بيلجأ للزوجة الثانية عشان يحس بالحياة، وفي الغالب الزوجة الثانية بتكون أقل من الزوجة الأولى في حاجات كتير".

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