حقيقة اعتزال النجم يحيى الفخراني الفن

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشف الفنان نبيل الحلفاوي حقيقة اعتزال الفنان يحيى الفخراني الفن وذلك عقب نشر أحد الصفحات باسم الفنان الكبير "الفخراني" إعلانه اعتزال الفن.

وكتب "الحلفاوي: قائلا: "طبعًا حساب مزور كالعادة..يحيى ما لوش أكاونت أصلا على تويتر".

ويشارك النجم يحيى الفخراني في مسلسل "نجيب زاهي ذركش"، ويشارك به عدد من الفنانين منهم أنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى.
حقيقة اعتزال النجم يحيى الفخراني الفن
حقيقة اعتزال النجم يحيى الفخراني الفن

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