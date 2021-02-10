استشاري منتجع الجلالة: أنشئنا مرسى دولي لليخوت وفندق ساحلي يطل على البحر (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس أحمد محمد، المهندس الاستشاري في مشروع الجلالة، إن المشروع منتج الجلالة بدأ تنفيذه بداية من عام 2015.

وأوضح "أحمد"، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى ضمن حلقة خاصة لبرنامج «صالة التحرير» من مدينة الجلالة على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن منتجع الجلالة الساحلي يبعد عن القاهرة 150 كيلومترًا بمساحة 500 فدان.

ولفت إلى أن المنتج يضم فندق ساحلي على شكل حرف «واي» وفندق جبلي وتم تشغيلهما بالإضافة إلى لسانين جنوبي وشمالي، ومنفذي بحري وبري، فضلا عن مرسى يخوت دولي.

وأكمل أن المنتجع يضم مطاعم وكافتيريات على طول المرسى، بالإضافة إلى ممشى سياحي للأفراد والدرجات، مشيرا إلى أن منتجع الجلالة خلق فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين.

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ميناء الجلالة مدينة الجلالة فندق الجلالة

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