التخطيط: مبادرة الرئيس لتطوير الريف سيكون لها الريادة لتوطين التنمية المستدامة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
قال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري سيكون لها الريادة على مستوى العالم في توطين التنمية المستدامة في الريف.

وأضاف "حلمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أنه يتم رصد احتياجات القرى بأسلوب علمي للعمل على تطويرها ضمن هذا المشروع.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على دراسات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في التعرف على احتياجات هذه القرى والمراكز من مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وتعليم وصحة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

ووجه الرئيس السيسي بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات مشروع تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة من خلال الشركات والمصانع الوطنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم والتي ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حياة كريمة تطوير قرى مصر المبادرة الرئاسية الاقتصاد المصري

أخبار تهمك

القبض على إدوارد والسبب!

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ يوم

مؤشر جديد لاقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

عاجل.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لوائل الابراشي ومنع خروجه من المستشفى

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 16 ساعة

رسميًا.. غياب نجم الأهلي عن مواجهة بالميراس في مونديال الأندية

منذ ساعة

بكلمات قوية.. مدرب بالميراس يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على بدائل الشحات وكهربا أمام بالميراس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ يوم

موسيماني يجهز مفاجأة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بالميراس البرازيلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يحدد شرطه للموافقة على رحيل نجمه

منذ ساعة و نصف

موسيماني يُحدد بدلاء كهربا والشحات ضد بالميراس في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير الريف المصري

"قوى البرلمان": المشروع القومي لتطوير 1000 قرية يعكس مفهوم التنمية الشاملة

برلمانية: مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى ستغير وجه مصر خلال 3 سنوات

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات مسح القرى لتوطين أهداف التنمية المستدامة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

شاهد.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن مشروعات تطوير قرى الريف المصري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:26 م

عاجل.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لوائل الابراشي ومنع خروجه من المستشفى

رسميًا.. غياب نجم الأهلي عن مواجهة بالميراس في مونديال الأندية

07:59 م

موسيماني يثير القلق في الأهلي

06:59 ص

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

الزمالك يحدد شرطه للموافقة على رحيل نجمه

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل