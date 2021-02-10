التخطيط: مبادرة الرئيس لتطوير الريف سيكون لها الريادة لتوطين التنمية المستدامة

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قال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري سيكون لها الريادة على مستوى العالم في توطين التنمية المستدامة في الريف.



وأضاف "حلمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أنه يتم رصد احتياجات القرى بأسلوب علمي للعمل على تطويرها ضمن هذا المشروع.



وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على دراسات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في التعرف على احتياجات هذه القرى والمراكز من مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وتعليم وصحة.



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.



ووجه الرئيس السيسي بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات مشروع تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة من خلال الشركات والمصانع الوطنية.



وقال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم والتي ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة.