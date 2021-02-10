أحمد جمال ينتهي من البروفات النهائية لحفل الأوبرا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
نور طلعت
انتهى النجم أحمد جمال، من البروفات النهائية لحفل الغد بدار الأوبرا المصرية وذلك على هامش الاحتفالات بعيد الحب.

ويقدم أحمد، بالحفل عدد كبير من أغانيه وأغاني زمن الفن الجميل، أبرزهم اضحكي، نشيد العاشقين، من غير مجاملة، كل سنة وأنت طيب، مش كتير، وبحبك، أول مرة تحب يا قلبي للراحل عبد الحليم، وعدة أغاني لعبد الوهاب.

جدير بالذكر أن أحمد، طرح منذ ساعات أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب، وتحمل الأغنية عنوان" بحبك " وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع محمد العشي،مكس وماستر أمير محروس، إنتاج شركة"مزيكا".

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