تراجع معظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

تراجعت معظم البورصات الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع إعلان نتائج أعمال للشركات، واستمرار قيود الإغلاق.









ويراقب المستثمرون تطورات حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، وعمليات طرح لقاح كورونا.





ومن المقرر أن تعلن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ألمانيا ستمدد إغلاقها حتى 14 مارس/آذار وسط مخاوف بشأن سلالات جديدة من فيروس كورونا.





ومن جهة أخرى، أعلن بنك "سوسيتيه جنرال" أرباحًا صافية قدرها 470 مليون يورو (570 مليون دولار) خلال الربع الرابع من عام 2020.





وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 409.4 نقطة، وتراجع "فوتسي" البريطاني بنسبة مماثلة إلى 6524.3 نقطة.





وانخفض المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 13932.9 نقطة، وهبط "كاك" الفرنسي بنحو 0.4 بالمائة إلى 5670.8 نقطة.