محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء اركان حرب طارق حامد الشاذلى رئيس أركان قيادة المنطقة المركزية والمهندس ابراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن، اصطفاف المعدات المشاركة لتطوير 42 قرية تابعة لمراكز الصف وأطفيح، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأكد المحافظ انه يثق فى كل الجهات المشاركة فى تطوير قرى الجيزة، في اطار مبادرة حياة كريمة وفى مقدمتها القوات المسلحة وكل الشركات المتعاونة والمشاركة فى هذا الانجاز الكبير .

وأضاف اننا نتكاتف جميعاً لتحقيق حلم الرئيس لتطوير قرى الريف المصري، مشيراً ان المشروعات القومية التى تتم على الارض كمشرعات تبطين الترع وحياه كريمة بمثابة ثورة تنموية وطفرة حقيقية تتم فى القرى المصرية والذى سيؤدى الى خلق فرص استثمارية رائعة .

وأكد المحافظ على أولوية تشغيل أبناء المحافظة في اعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير القري والنجوع مشددًا علي اهمية المشاركة المجتمعية بين كافة المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدني، وكذلك الأفراد في أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى لتحقيق رضا المواطن.

وعقب متابعة عملية اصطفاف المعدات أجرى محافظ الجيزة جولة تفقدية بعدداً من المشروعات بمركز الصف حيث اطلق اشارة التشغيل التجريبي لمحطة الرفع الرئيسية بعزبة السلام حيث يخدم المشروع 9 قرى بمركز الصف وهم الصف البلد والصف المركز وعزبة السلام ومساكن أبو بكر وعرب النمايرة والاقواز والفهميين وعرل الحصار وتل حماد وقرية الحى .
كما تفقد محطة الصف لمعالجة مياه الصرف الصحى بنظام برك الأكسدة الطبيعية والتى تستقبل مياه الصرف الصحى من محطات الصرف المختلفة بالمركز والتى سيتم استخدامها بعد معالجتها فى رى الاشجار بالغابة الشجرية وأكد انه كمواطن وقبل اى يكون مسئولا يدرك اهمية الصرف الصحى للمواطن كركيزة أساسية للبنية التحتية.



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