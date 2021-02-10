عازف التشيلو بفرقة أم كلثوم: كوكب الشرق في القلب وما زالت معنا

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قال الفنان عبد الفضيل محمد، عازف آلة التشيلو بفرقة أم كلثوم، إن كوكب الشرق أم كلثوم في القلب وما زالت معنا في أي مكان بالعالم، مشيرًا إلى أن أي إنسان يعمل بأي مهنة يتمنى أن يصل في عمله إلى أعلى مستوى.



وأضاف "محمد"، خلال لقائه ببرنامج "بصمة"، الذي تقدمه الإعلامية حنان حماد، المذاع على قناة "المحور"، أن عزف موسيقى أغاني أم كلثوم بالبروفات وكانت بدون نوتة موسيقية، مؤكدًا أن تسجيل البروفة كانت يستغرق حوالي شهر أو شهرين حسب إمكانيات اللحن ولا بد من حضور المطرب أثناء تسجيل اللحن عكس ما يحدث الآن.



وتابع: "الروح تنسجم مع كوكب الشرق أم كلثوم مما يعطينا الحب"، مشيرًا إلى أن الشاليهات الموسيقية هي ألوان الرسم فمن دونه تشعر أن الرسمة باهتة.



