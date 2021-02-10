شاهد.. مرض غامض يصيب الرجال بأعراض خطيرة في تنزانيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أذاعت فضائية "العربية" مقطع فيديو عن ظهور مرض غامض يصيب الرجال بأعراض خطيرة في جنوب تنزانيا.

وأظهر هذا التقرير كيف أن هذا المرض أصاب 50 رجلًا، متسببًا في وفاة 15 شخصًا حتى الآن، وكيف أن مصابوه يتقيأون دمًا ويعانون من الغثيان.

كما أبرز أن هذا المرض لم ينتشر، ولكنه محصور حتى الآن في منقطة إيفومبو جنوب تنزانيا، حيث استبدت وزارة الصحة تفشيه وإجراء اختبارات لعينات من دم المرضى ومياه الشرب في المنطقة بحثُا عن آثار تلوث بالزئبق.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الفحوصات السريرية الأولى كشفت أن المرضى ومعظمهم من الرجال يعانون من قرحة في المعدة وأمراض الكبد.

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