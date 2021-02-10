الإعدام لعاطل لقتله موظف والقائه من أعلى عقار بالإسكندرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 22 برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية كل من المستشار طارق حافظ والمستشار وائل الشربيني وسكرتارية فايز القطعاني بالاعدام للمتهم " م.ر.م" لاتهامه في قتل المجني عليه " م.ج.م".



تعود الواقعة في القضية رقم 1380 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار
من قسم شرطة العامرية أول يفيد بسقوط المدعو "م ج م" من أعلي عقار بمنطقة شاطئ النخيل وتوفي بعد إصابته بجروح بالرأس وكسر بالذراع الأيسر والساق اليمنى بدائرة القسم.


كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول قيام المتهم " م.ر.م'" 21سنة عاطل بالاتفاق مع المتهمة " ر.ا.ج" عاملة طليقة المتهم باستدراج المجني عليه " م.ج.م" موظف
لإحدى الشقق المفروشة المستأجرة بمنطقة أكتوبر عن طريق المتهمة لاقامة علاقة جنسية معها وذلك لسرقته كرهًا عنه وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية كبيرة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم أوهم المجني عليه بأنه خطيب الفتاة وقام بابتزازه وتم تصويره برفقة الفتاة وأكره على التوقيع على عدد " 3 " إيصالات أمانة على بياض والاستيلاء على الفيزا كارت والحصول منه على الرقم السري الخاص بها وتوجه لصرف مبالغ مالية باستخدام الفيزا كارد وعند علمه بقيام المجني عليه بإعطائه رقم سرى خاطئ للفيزا قام كل من المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب لتحصل على الرقم السري الصحيح وأثناء ذلك أسرع المجني عليه ناحية إحدى شرفات الشقة للاستغاثة بالجيران وقام بالاشتباك معه ودفعه من النافذة خشية افتضاح أمره مما أدى إلى سقوطه ووفاته في الحال.

وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدامه.

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