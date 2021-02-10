جمعية رجال الأعمال: أداء الاقتصاد المصري جيد جدًا بالمقياس عالمي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال مصطفى إبراهيم، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الاخيرة مميز جدًا، خاصة ان 80% من دول العالم شهدت نموًا سالبًا خلال ازمة كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة غير مسبوقة، لأنها مرتبطة بوباء غير معلوم توقيت نهايته.
 
وتابع "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتدى الأعمال"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الاقتصاد المصري قام بأداء جيد جدًا عند المقارنة بأي مقياس عالمي، مضيفًا أن الصين عندما أغلقت حدودها شهرًا مع بداية أزمة كورونا تعطلت الكثير من الصناعات حول العالم، معقبة: "هذا الشهر كان كاشفا لاعتماد العالم كله على الصين".

ولفت إلى أن الهند استغلت أزمة كورونا في اقتناص الكثير من الصناعات التي تقام في الصين، لافتَا إلى ان الهند قامت بتحويل جميع مصانع أبل خلال الأزمة الاخيرة من الصين إلى الهند، معقبًا: "أي أزمة مليئة بالفرص، ولابد من استغلالها بالشكل الأمثل".

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